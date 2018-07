Čamac pogača

Donosimo vam recept za ukusnu džamac pogaču.

Sastojci:

20 g kvasca

malo šećera

malo soli

200 ml jogurta

50 ml ulja

500600 g brašna

3 jaja

250 g mljevenog mesa

mala glavica crnog luka

1 crvena paprika

1 mali paradajz

biber, so

Priprema:

Zamijesite tijesto s kvascem, malo vode, dodajte dvoje jaja, jogurt, ulje, so i brašno. Umijesite mekše tijesto, pa ostavite da poraste. Na ulju propržite nasjeckan luk, dodajte sjeckanu papriku i mljeveno meso i na kraju paradajz. Prodinstajte, pa u njega dodajte bjelance, so, biber i malo drugih začina. Naraslo tijesto razvijte u pravougaonik, isijecite ga u manje pravougaonike i u sredinu stavite meso i spojite ivice, sa jedne i sa druge strane. Ostavite sredinu nespojenu, da se vidi fil. Redajte u pleh u krug. Ostavite da pogača poraste, namažite je žumancetom i pospite sjemenkama i krupnom solju. Pecite na 200 stepeni 35 do 40 minuta.