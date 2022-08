Domaće čili ulje

Unaprijedite svoja kulinarska umijeća i pripremite ovo ulje.

Sastojci:

1/4 šoljice pahuljica crvenog čilija

2 kašičice sečuanskog bibera u zrnu

1 kašičica soli

1 šoljica suncokretovog ulja

2 lista lovora

komad svježeg đumbira od cca 5 cm

2 zvjezdice anisa

1 štapić cimeta

Priprema:

Pomiješajte čili pahuljice, biber u zrnu i so u zdjeli otpornoj na toplinu. Zagrijte ulje, lovor, đumbir, zvjezdasti anis i štapić cimeta u loncu na srednje jakoj vatri oko tri do četiri minuta ulje treba dosegnuti temperaturu od 120°C ili izgledati rijetko poput vode, pomalo svjetlucavo. Prelijte vruću mješavinu ulja preko smjese pahuljica čilija, pazeći da ulje ne prska. Lagano promiješajte i ohladite na sobnoj temperaturi. Čuvati u čistoj boci i u frižideru gdje može trajati i do mjesec dana, a možda i duže.