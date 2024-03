Domaći hljeb iz šerpe

Nema ništa ukusnije od domaćeg hljeba, ali svi mislimo da nećemo umjeti da ga napravimo, međutim uz ovaj jednostavan recept na vašoj trpezi više se neće naći ni jedan drugi.

Ovaj domaći hljeb će vas očarati ukusom a jako se jednostavno pravi. Korica je hrskava kada se ispeče a sredina meka, ostaje dugo svjež kao i većina domaćih hlebova.

Neće vam oduzeti puno vremena, a jedinstveni je užitak kada vam kuhinja zamiriše na svježe pečeni domaći hljeb, ukusom ćete se oduševiti kada ga ispečete.

SASTOJCI:

800 gr brašna tip 500

20 gr svježeg kvasca (to je pola kockice) ili jedna kesica svježeg kvasca od 7 gr

1 kašičica šećera

500 ml vruće vode

1 puna supena kašika soli

PRIPREMA:

Umijesite tijesto varjačom, prekrijte najlon kesom ili PVC folijom, pa ostavite na toplom mjestu oko sat vremena da tijesto naraste.

Kada je tijesto naraslo pospite radnu površinu sa malo brašna pa blago premijesite tijesto. Savijajte testo kao u videu. Preklopite ga krpom i ostavite da odstoji 15 minuta.

Za to vrijeme vi možete uključiti rernu na 250 C i ubaciti posudu za pečenje koja ima poklopac. Može biti zemljana ili metalna šerpa (vodite računa samo da nema plastike na njoj). Ukoliko ubacujete zemljanu posudu onda je ubacite u hladnu rernu pa tek onda uključite na 250 C kako ne bi posuda pukla već se ravnomjerno zagrijava, piše Stil.

Nakon 15 minuta izvadite vruću posudu i ubacite tijesto koje je odstojalo i koje ste posuli sa malo brašna. Nožem izrežite po površini tijesta. Preklopite poklopce i ubacite u rernu pa pecite 30-35 minuta.

Nakon toga izvadite hljeb i skinite poklopac. Ukoliko je korica blijeda, smanjite temperaturu rerne na 200 C pa vratite hljeb bez poklopca da se dopeče još 15-20 minuta. Najbolje bi bilo da pratite kada korica lijepo porumeni. Kada je hljeb pečen izvadite ga i ostavite da se ohladi. Uživajte u ukusu i prijatno!

