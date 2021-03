Fileti soma

Bez obzira da li postite za vrijeme vaskršnjeg posta ili ne, som je uvijek dobra ideja za ručak. Danas vam donosimo recept kako da napravite filete soma.

Sastojci:

nekoliko fileta soma

2 mrkve

100 g riže

1 veza mladog crnog luka

soli, bibera

1 kašičica crvene mljevene paprike

2 kašike kukuruzovog brašna

bijeli luk

peršunov list

ulje

Priprema:

Na ulju propržiti sitno nasjeckan mladi luk i mrkvu, rižu i tri šolje vode pa kuvati na tihoj vatri. Pred kraj dodati so i biber i list peršuna. Ribu soma filete isjeći na komade pa je malo krpom osušiti i upiti višak vode. Posuti bijelim lukom u granulama. Na foliju staviti dvije kašike kukuruzovog brašna, suvog začina i soli, crvene mljevene paprike i sve izmiješati. Kroz to dobro provući i pritisnuti ribu sa svih strana. Pleh obložiti uljem pa svako parče umočiti u ulje u tepsiji sa jednom stranom i redati jedno do druge. Na kraj istresti rižu pa rasporediti. Peći na 210 stepeni C oko 25-40 min da lijepo porumeni.