Naš današnji prijedlog je gibanica od sjeckanih kora.

Sastojci:

500 g kora za pite

5 jaja

200 ml jogurta

200 ml kisele vode

100 ml ulja

500 g svježeg sira

oko 100 g svježeg špinata

1 puna kašičica soli

Za premaz:

1 jaje

2 kašike ulja

50 ml jogurta

Priprema:

U činiji umutite jaja, pa im dodajte jogurt, kiselu vodu, ulje, sir, so i špinat. Dvije kore ostavite sa strane jer će one poslužiti da se gibanica njima "zatvori". Ostatak kora ostavite uvijene, pa ih oštrim nožem isijecite na tračice. U činiju u kojoj je nadjev od jaja i sira postepeno dodajte trake od kora i miješajte. Na kraju, ponovo dobro promiješajte da se trake sa svih strana oblože nadjevom. Pleh (30x20 cm) podmažite. One dvije odvojene kore stavite na dno pleha, tako da su dopola u plehu, a krajevi vise sa strane. Pripremljenu smjesu sipajte u pleh. Krajeve kora prebaciti preko smjese, kako biste "zatvorili" gibanicu. Umutite jaje, jogurt i ulje i premažite gibanicu, te je pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni, oko 40 minuta.

