Juneći gulaš

Sastojci:

600 g junećeg buta

2 glavice crnog luka

3 čena bijelog luka

biber, so

kašika začina

1/2 kašičice aleve paprike

500 ml pasiranog paradajza

1,5 l vode

lovorov list

peršun, kašika prezli

Priprema:

Crni i bijeli luk isjeckajte sitno pa propržite na malo ulja. Ako je potrebno sipajte malo vode. Dodajte na komade isječeno meso, so, biber i pržite dok ne dobije lijepu braon boju. Zatim dodajte univerzalni začin, peršun i lovorov list. Nekoliko minuta miješajte, pa sipajte pasirani paradajz i vodu u visini jedan do dva prsta preko mesa. Gulaš kuvajte oko 40 minuta do sat vremena, a na kraju sipajte prezle i kuvajte još 1015 minuta. Ako volite ljuto po vrhu rasporediti isječene kolutove papričica.