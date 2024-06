Kako spremiti puževe?

Vlažno vrijeme i obilne kiše utiču i na puževe, ove male životinjice mogu se vidjeti pored staza, na livadama, pored šuma kako gamižu u svojim kućama, čak i preko asfaltnih puteva i prelaza.

I ne slute da se začas posla mogu naći u hladnoj vodi na rerni kao glavno jelo, a ima i sakupljača u ovo doba godine koji za kilogram mekušaca dobijaju lijep novac. Ono što puževe štiti od prolaznika je činjenica da se jako teško spremaju za jelo i da je potrebna duga procedura od pranja, čišćenja, i tek poslije toga slijedi kuvanje i priprema za jelo sa ostalim sastojcima, u zavisnosti od recepta.

Iskusni "lovci" na puževe znaju i da nisu sve vrste jestive, a od onih koji jesu treba pogledati dobro svaki primjerak i odbaciti one koji poslije dugotrajne pripreme nisu živi. Francuski gurmani poznati po ljubavi prema jelima od puževa kažu i da nije svrsishodno pripremati ih u kućnoj varijanti jer to zna da potraje. Oni se hrane u restoranima, ili kupuju u prodavnicama prerađevine u obliku paštete koje u svojoj kuhinji naslažu u takođe kupljene puževe kućice, a onda ih tako sastavljene peku u rerni. I u mnogim drugim zemljama oni su delikates i sa različitim začinima mogu da budu vrlo ukusni.

Kako se pripremaju? Dvadesetak do trideset većih puževa stave se u posudu sa vodom, tako da ih voda prekrije. Obavezno preko mora ići poklopac jer će u suprotnom da izmile i rašire se po cijeloj kuhinji. U vodi treba da provedu oko četiri do pet sati kako bi ispustili sluz i očistili se od nje kao i od hrane koju su jeli. Inače ova sluz se koristi u kozmetičkoj industriji jer je izuzetno zdrava za dobar ten i čuva lica od bora tako da je vrlo tražena. Zanimljivo je da se i neprerađena sluz može koristiti u ove svrhe, ali je mnogima neprijatno da im puževi puze po licu kako bi izgledali lijepo.

Nakon što prođe ovaj period, moraju se dobro oprati, pa ih onda stavite u šerpu sa hladnom vodom i nakon toga na ringlu. U vodu treba dodati soli i bibera i lovorov list. Kada se skuvaju izvade se iz šerpe, operu hladnom vodom i ostave da se iscijede.

Voda treba da provri i nakon toga ih ostavite da se kuvaju oko dva sata. Ohlađene puževe možete izvaditi iz ljušture pomoću viljuške ili štapića za ražnjić - ako su dobro skuvani, vrlo lako im se skida ljuštura. Na stopalu puža se nalazi jedna crna ivica, i nju treba isjeći i izbaciti.

Meso puževa je jako korisno i ukusno. Ima visok sadržaj proteina i niske nivoe masti i ugljenih hidrata. A sa različitim začinima mogu da budu i vrlo korisni. Meso puževa je vrlo žilavo i teško se kuva.

Za pržene puževe treba jedno do dva jaja u zavisnosti od količine puževa i brašno. Puž se umoči u jaje, pa u brašno, pa ponovo u jaje, i prži na zagrijanoj tavi.

Od ukuvanih puževa može se umjesto prženja praviti salata tako što se od senfa, sirćeta, maslinovog ulja, bibera, soli i peršuna napravi sos i sa njim se preliju u skuvani i očišćeni puževi.

Sastojci:

Prije kuvanja:

Dvije kašike soli i čaša vina

Za prvo kuvanje tri litre vode i 20 do 30 puževa

Za drugo kuvanje:

1 litar vina

2 litre vode

So i biber u zrnu

1 glavica crnog luka i čen bijelog luka

Za skuvane puževe:

250 grama masla

Dvije do tri glavice crnog luka

4 do 5 čena bijelog luka

Veza peršuna, malo majčine dušice, majorana

2,5 decilitra kuvanog paradajza (ako pravimo puževe u umaku, ako ih punimo umjesto paradajza potrebno je još malo masla i čaša vina)

Priprema:

Puževe oprati ako treba i četkom da se odstrani trunje i zemlja, stavljaju se u šerpu i preliju sa čašom vina i pospu sa dvije kašike soli. Odstoje dva sata uz povremena miješanja. Zatim se iscijede i kuvaju u tri litra ključale vode deset minuta, i skida se pjena sve vrijeme. Vreli se izvade iz šerpe i provuku kroz hladnu vodu. Sada slijedi kuvanje u dvije litre vode i litri vina. Voda se posoli i stavi biber u zrnu, očišćena glavica crnog luka i čen bijelog. Kuva se na tihoj vatri od 150 stepeni dva sata. Kuvani puževi se iscijede i velikom iglom izvade iz školjke. Meso se ponovo opere i odstrane crni dijelovi. A onda potope u vodu da odstoje dok se ne napravi umak. Za umak je potrebno izdinstati dvije do tri glavice crnog luka sitno isječene, i četiri čena bijelog luka, može i tucanog. U umak se dodaju puževi, peršun, malo majčine dušice, so i biber po ukusu i sok od paradajza da se zajedno kuvaju na tihoj vatri do desetak minuta.

Za nadjev treba ocijediti školjke puževa, a zatim se u nju stavi nadjev od prodinstanog sitno sjeckanog crnog i bijelog luka i začina koje volimo. Poslije nadjeva u školjku se ugura meso puža i slaže u đuveč tako da je otvor školjke okrenut na gore. Prije nego što ih stavimo u rernu da se zapeku na temperaturi od 180 stepeni desetak minuta na svaki otvor doda se i malo masla i vina, prenosi "Politikin magazin".

