Mafini sa blitvom

Lagan i ukusan obrok.

Sastojci:

3 jajeta

2 dl jogurta

1 šolja kukuruznog brašna

1/2 šolje heljdinog brašna

1/2 šolje ulja

1/2 kašičice soli

1 kesica praška za pecivo

50 g sira

1-2 šake blitve ili špinata

Priprema:

Umutiti jaja viljuškom. U to dodati šolju jogurta, ulje i so, pa opet umutiti. U to dodati kukuruzno brašno i prašak za pecivo pa dodati heljdino brašno, sve izmiješati. U sve to dodati isjeckanu blitvu i izmrvljen sir. Sve to promiješati i sipati u module. Peći 25 minuta na 180 stepeni.