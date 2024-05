Mladi krompir iz rerne

Isprobvajte ovaj jednostavni recept, oduševićete se.

SASTOJCI:

1 kg mladog krompira

100 ml ulja

10 čenova bijelog luka

so, biber

kašičica ruzmarina

PRIPREMA:

Krompiru sastružite koru, a možete je ostaviti ako tako više volite. U dublju šerpu sipajte vodu i zagrijavajte je do vrenja. Kad voda provri, ubacite krompir i kad ponovo provri, kuvajte od pet do sedam minuta. Za to vrijeme ogulite tri čena bijelog luka i sitno ih narežite. Kada je krompir skuvan, sklonite ga sa vatre i procijedite. Prebacite ga u veću posudu, polijte većim dijelom ulja, posolite i pobiberite po ukusu, te ubacite narezani bijeli luk. Sve dobro ručno izmiješajte. Ostatkom ulja nauljite posudu za pečenje, te u nju prebacite krompir i po njemu pospite ruzmarin. Između krompira staviti ostatak čenova bijelog luka, te ga pecite u rerni zagrijanoj na 220 stepeni 30 minuta.

(Recepttura)

