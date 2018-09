Patlidžan sa povrćem

Obradujte vaše ukućane ovim jednostavnim a ukusnim jelom!

Potrebno je:

2 plava patlidžana

1 mrkva

crvena paprika

2 paradajza

sir tvrđi

kačkavalj

3 čena bijelog luka

peršunov list

so

maslinovo ulje

Priprema:

Povrće oprati. Bijeli luk izdrobiti, dodati maslinovo ulje i nasjeckan peršunov list i so. Plavi patlidžan isjeći na listiće do same drške, ali ne do kraja. Svaki list namazati mješavinom ulja i bijelog luka. Između listova plavog patlidžana redati tanke listove mrkve, paprike, paradajza i tankih kriški sira. Posoliti, odozgo još malo pouljiti i narendati kačkavalj. Peći na 200 stepeni 3040 minuta.