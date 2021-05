Persijska bijela čorba

Čorba je uvijek dobar izbor, a ovo je naš prijedlog.

Sastojci:

2 šolje mladog graška

1 srednji krompir

4 kašike riže

1 žumance

1 šolja pavlake

1 kašičica karija

1 prstohvat mirođije

1 kašika sjeckanog celera

1 prstohvat bibera, so

1 litar pileće supe od bataka

1 čen bijelog luka

1 kašika susamovog ulja

1 kašika susama

Priprema:

U šerpu stavite pileću supu koju ste napravili kuvanjem pilećeg bataka. Kada provri, dodajte grašak, krompir, rižu, so. To se kuva jedno 15 do 20 minuta dok se grašak i krompir ne skuvaju. Supa treba da uvri otprilike dvije trećine. Umutite žumance s pavlakom i kašičicom ulja od susama. Dodajte sitno isjeckan bijeli luk i biber. Polako tom smjesom začinite čorbu. Na kraju dodajte usitnjenu mirođiju. Sve promiješajte dobro pa vratite na ringlu i na tihoj vatri uz miješanje kuvajte sedam minuta. Vodite računa da ne provri, a da se zgusne. Preko čorbe pospite kašiku susama.