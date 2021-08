Persijska bijela čorba

Sastojci:

2 šolje mladog graška

1 srednji krompir

4 kašike riže

1 žumance

1 šolja pavlake

1 kašičica karija

1 prstohvat mirođije

1 kašika sjeckanog celera

1 prstohvat bibera

so, oko 1 litar pileće supe

1 čen bijelog luka

1 kašičica susamovog ulja

1 kašika susama

Priprema:

U šerpu stavite pileću supu koju ste napravili kuvanjem pilećeg bataka. Supe da bude oko litar, mada se vodite da bude tri prsta preko graška. Kada provri, dodajte grašak, krompir, rižu, so. To se kuva 15 do 20 minuta dok se grašak i krompir ne skuvaju. Supa treba da uvri otprilike dvije trećine. Umutite žumance sa pavlakom i kašičicom susamovog ulja. Dodajte sitno isjeckan bijeli luk i biber. Polako tom smjesom začinite čorbu. Na kraju dodajte usitnjenu mirođiju. Sve dobro promiješajte pa vratite na ringlu i na tihoj vatri uz miješanje kuvajte sedam minuta. Preko čorbe pospite kašiku susama.