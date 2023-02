Pita sa zobenim pahuljicama i povrćem

SASTOJCI:

100 g zobenih pahuljica

150 ml jogurta

30 ml ulja

1 puna kašičica praška za pecivo

1 kašičica soli

100 g tikvice

100 g brokula

2 jaja

+

50 g susama

PRIPREMA:

U činiji pomiješajte zobene pahuljice, jogurt i ulje, jaja, susam, so i prašak za pecivo, pa smjesu ostavite dese-tak minuta da pahuljice omekšaju. Za to vrijeme, na-rendajte tikvicu i dobro je ocijedite od viška vode koju će pustiti. Brokule sitno nasjeckajte ili ih narendajte. Smjesi sa pahuljicama dodajte ocijeđenu tikvicu i bro-kule pa dobro promiješajte špatulom. Rernu zagrijte na 180 stepeni. Pleh (30 x 20 cm) obložite pek-papirom pa u njega sipajte dobijenu smjesu. Pitu pecite oko 25 do 30 minuta, odnosno dok ne porumeni. Sačekajte da se malo prohladi pa je isijecite i servirajte.