Riblji recepti kao stvoreni za Veliki petak

​Tradicionalno se na Veliki petak za ručak jede riba, a u slučaju da još niste odlučili što spremiti, pomoći će vam neki od ovih recepata.

Poznati kuhar Jamie Oliver slavan je po vrhunskim receptima, a ovdje otkriva kako se priprema cijela riba u soli. Ovim ćete jelom impresionirati sve ukućane, a zapravo uopšte nije komplikovan.

Riba pečena u soli

Sastojci

2 kg očišćene ribe

nekoliko grančica svježega začinskog bilja (bosiljak, peršun, vrhovi koromača)

dva limuna, jedan narezan na kriške, jedan narendan,

3 kg soli (za 1 kg oko 1,5 kg soli)

korica 1 narandže

1 jaje

šaka sjemenki koromača

maslinovo ulje

Priprema

Zagrijati rernu na 200 C. Očišćenu ribu napuniti mješavinom bilja i kriškama limuna. Pomiješati so sa narandžinom i limunovom koricom, a zatim dodati jaje i sjemenke koromača. Dodati vode i sve izmiješati dok se ne dobije smjesa slična mokrom pijesku. U ribu utrljati ulje, a zatim so. Ostatak soli posuti po ribi. Glavu i rep nije potrebno pokrivati.

Peći ribu u zagrijanoj rerni od 20 do 40 minuta. Teško je biti sto posto siguran, zato je najbolje ubosti viljušku u najdeblji dio ribe, zadržati je tako deset sekundi, brzo je izvaditi i staviti u usta.

Ako je viljuška topla, riba je pečena. Ako nije, neka se još peče, savjetuje Džejmi Oliver. Još jedan od načina za provjeru je da se odmakne malo soli i provjeri odvaja li se meso od kosti. Ako ne, ribu je potrebno vratiti u rernu. Kada ste sigurni da je pečena, razlomite so i poslužite.

Uz pripreme za Vaskrs najbolji je ručak na Veliki petak onaj koji ne iziskuje puno vremena niti posebne sastojke pa možete probati napraviti filet oslića u korici od badema. Ukratko, ovo je recept prepun zdravlja i neodoljivog ukusa.

Filet oslića u korici od badema

Sastojci

800 g fileta oslića

1 limun

1 kašika mješavine začina

Korica

150 g tosta

40 g naribanog sira ribanca

50 ml ekstra djevičanskog maslinova ulja

1 kašika nasjeckanog peršuna

20 g badem listića

Prilog

150 g blitve

400 g krompira

Priprema

Filete oslića pokapati limunom te začiniti mješavinom začina. Mala tajna je u tome da ako koristite smrznute filete ribe - morate ih prvo dobro marinirati limunom kako bi tokom pečenja ostali kompaktni.

Zatim isjeckati peršun, a onda tostu odrezati koricu i usitniti ga.

Usitnjeni tost promiješati sa sirom, maslinovim uljem i peršunom. I dobro promiješati!

Posuti smjesu u pleh za pečenje, i posložiti filete tako da je koža prema dolje. Pospite smjesu, potom bademe. Ribu staviti peći na 180-200°C oko 10 minuta.

Kao prilog poslužiti krompir i blitvu!

Ukoliko su vam ova dva recepta prekomlikovana uvijek možete da se odlučite za pastrmku iz rerne. Svježa pastrmka odlična je sa roštilja, ali uz dobar recept i iz rerne je još bolja!

Pastrmka iz rerne

Sastojci

4 pastrmke od po 300-400 gr

3 lista žalfije

peršun

2 češanj bijelog luka

3/4 šolje suvog bijelog vina (po želji)

1 1/2 limun

6 supene kašike ulja

so i biber

Priprema

Očistiti i oprati pastrmku. Pripremiti marinadu na sljedeći način: u činiji izmiješati isjeckanu žalfiju, peršun, bijeli luk, ulje, limunov sok, vino, so i biber. Dobro izmiješati.

Premazati marinadom pastrmku (i spolja i iznutra), pa peći na 200 stepeni oko 20 minuta. Kako pastrmka ne bi bila suva, treba je često prelivati tečnošću koju je riba ispustila tokom pečenja.

Servirati ukrašenu kolutovima limuna i zelenom salatom. Služiti uz krompir salatu ili barenu blitvu sa krompirom.