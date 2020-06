Savijača sa tikvicama

Spremite savijaču sa tikvicama.

Sastojci

500 g tikvica

100 g brokule

200 g svježeg sira

jedno veliko jaje

100 g milerama

šest listova za savijače

so, muškatni oraščić

ulje

Preliv:

jedno jaje

dvije kašike milerama

jedna kašika jogurta

Priprema:

Tikvice očistite, ogulite, naribajte, posolite pa ostavite 10 minuta i ocijedite. Brokulu očistite i odvojite cvjetiće pa blanširajte dok ne omekšaju. (Stabljike sačuvajte za supu ili neko drugo jelo.) Sir, jaje, mileram, so i muškatni oraščić dobro izmiješajte pa dodajte ocijeđenu brokulu i tikvice. Svaku koru nauljite, premažite umakom od jaja, jogurta i milerama, na nju položite drugu, premažite nadjevom od tikvica do polovine pa smotajte. Stavite savijače u namašćen pleh, nauljite i premažite smjesom milerama i jaja te prema želji pospite susamom. Pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni Celzijusa 30 do 40 minuta.