Slani štapići

Za ljubitelje peciva.

Sastojci:

500 g brašna

1 kašičica soli

2 kašičice šećera

150 ml mlijeka

20 g svježeg kvasca

150 g svinjske masti

100 g svježeg sitnog sira

1 jaje

1 bjelanjak

Za premazivanje:

1 žumanjak

krupna morska so⠀

Priprema:⠀

U toplo mlijeko stavite po kašičicu brašna i šećera, u to izmrvite kvasac, promiješajte i ostavite da zapjeni. U veću činiju stavite mast, sir, jaje i bjelanjak (žumanjak odvojite u šoljicu, trebaće vam za premazivanje) sve dobro promiješajte, pa dodajte brašno, so i aktivirani kvasac. Zamijesite meko tijesto i odmah ga, ne čekajući da naraste, na pobrašnjenoj podlozi razvucite u pravougaonik debljine oko jedan centimetar. Sijecite štapiće dimenzije 6×2 cm i ređajte ih na pleh obložen pekpapirom. Premažite ih umućenim žumanjkom, pospite so i pecite oko 15 minuta na 180 stepeni.