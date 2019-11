Supa s kozjim sirom

Spremite supu s kozijim sirom.

Sastojci:

120 g kozjeg sira

30 g sjeckanog bosiljka

so, biber

30 g putera

1 veći praziluk

1 l pileće supe

500 g špargle, nasjeckane

Priprema:

U činiji dobro zamiješajte bosiljak sa sirom, pa dodajte so i biber po ukusu. Manjom kašikom za sladoled prethodno naprskanom uljem vadite kugle sira i redajte ih na papir za pečenje i tako prebacite u frižider da se hlade 30 minuta. U dubljoj šerpi zagrijte puter, pa na njemu tri do četiri minuta pržite praziluk. Dodajte pileću supu, špargle i bosiljak, so i biber po ukusu, i kuvajte 20 minuta na umjerenoj temperaturi, dok špargla ne omekša. Izmiješajte štapnim mikserom, pa poslužite toplo, sa kuglom sira.