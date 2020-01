Zapečene ćufte

Za ljubitelje ćufti ovaj recept je prava stvar

Sastojci:

250 g mljevenog mesa

1 glavica crnog luka

3 čena bijelog luka

1 bjelance

so, slatka mljevena parika, mljeveni biber

2-3 veća krompira

1 žumance, so

1 kašika rendanog kačkavalja

Priprema:

U mljeveno meso dodati sjeckan crni i bijeli luk, bjelance, biber, mljevenu slatku papriku, so, može malo i suvog začina i sve dobro izjednačiti. Krompir skuvati, ocijediti, izgnječiti, dodati žumance, rendani kačkavalj, so i sve dobro izmiješati. Tepsiju podmazati uljem. Od krompira napraviti lopte, oblikovati ih rukama i poredati u pleh. Napraviti na svakoj lopti udubljenje čašom i u to ubaciti ćufte.

Premazati ih uljem i peći na 220 stepeni oko 30 min. Izvaditi iz rerne pa narendati kačkavalj. Vratiti u rernu na pet minuta da se istopi.