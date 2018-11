Zapečene mahune

Sastojci:

800 g mahuna

2 paradajza

50 g slanine

50 g prezli

100 g kačkavalja

glavica crnog luka

3 čena bijelog luka

2 kašike ulja

so i bosiljak po potrebi

Priprema:

Na ulju prodinstajte sitno isječen crni luk pa u to dodajte na kocke isječen paradajz i isjeckan bijeli luk. Promiješajte, dodajte so, bosiljak i procijeđene, 15 minuta kuvane mahune. Sve to dinstajte 10 mi-nuta, potom sipajte u vatrostalnu posudu posutu prezlama, a po vrhu poredajte komade kačkavalja i tanke režnjeve slanine. Zapecite u rerni 20 minuta na temperaturi od 200 stepeni.