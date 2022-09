4 razloga zbog kojih je dobro jesti grožđe svaki dan

Ako ste u nedoumici koja namirnica bi mogla da pomogne da sačuvate zdravlje dva najvažnija organa: mozga i srca - jedite grožđe i nećete pogriješiti.

Nije slučajno dobilo epitet - "hrana bogova", jer se u punim zrnima nalaze vitamini A, B, C, minerali, folna kiselina, enzimi, proteini, kalcijum, magnezijum, kalijum, mangan, fosfor...

Grožđe povećava cirkulaciju krvi i tako se bolje ishranjuje mozak, što poboljšava i memoriju. Resveratrol, kojeg u većoj količini ima u crnom grožđu, neutrališe slobodne radikale i plak u mozgu, što je potvrđeno u više studija. Jedna od njih, sprovedena u Britaniji, pokazala je da ovo polifenolno jedinjenje povećava protok krvi prema mozgu za čak 200 odsto.

Polifenoli u grožđu umanjuju rizik od kardiovaskularnih oboljenja jer se vežu za slobodne radikale i smanjuju naslage na krvnim sudovima čime se podstiče zdravlje srca. Resveratrol obezbjeđuje srčanom mišiću fleksibilnost. Antioksidansi prisutni u grožđu mogu da spriječe oksidaciju lošeg holesterola, koji je među glavnim razlozima za nastanka koronarnih bolesti uzrokovanih smanjenim protokom krvi kroz srčane arterije.

To međutim, nisu jedine blagodeti konzumiranja grožđa:

Smanjuje bol

U slučaju gihta i reumatoidnog artritisa crno grožđe pomaže da se umanje bolovi jer sadrži antioksidanse i vitamin C koji smanjuju bol u mišićima i zglobovima, dok resveratrol podstiče oslobađanje mokraćne kiseline i drugih štetnih materija čime doprinosi smanjuju boli.

Čuva kosti

U grožđu ima bakra, gvožđa i mangana koji su potrebni za razvoj i čvrstoću kostiju. Redovno konzumiranje ovog voća može da pomogne u sprečavanju slabosti kostiju, bolova u zglobovima i osteoporoze. Mangan je u organizmu neophodan i zbog pravilnog metabolizma, za izgradnju kostiju, vezivnog tkiva i stvaranje kolagena.

Protiv umora

Često je uzrok anemije koju prati i umor, manjak gvožđa, pa bi porcija grožđa mogla da pomogne da se osećate čilo. To važi za crno grožđe koje sadrži gvožđe i minerale važne za stvaranje crvenih krvnih zrnaca, čime se sprečava anemija.

Bolji vid

Naučnici su otkrili da su antioksidansi u grožđu i do 50 puta jači nego u vitaminu E i 20 puta jači nego u vitaminu C, što ovo voće čini moćnim zaštitnikom od oštećenja retine. Propadanje mrežnjače i stvaranje žute pjege glavni su razlozi rapidnog propadanja vida, pa je i to razlog zašto što češće treba jesti grožđe.

(NovostiMagazin)