5 stvari koje nikako ne smijete da uradite kad izgorite na suncu

Niste imali u planu da dobijete opekotine od sunca, ali, nažalost, šteta je već učinjena. Izbjegavajte ove greške koje će vašu muku učiniti još mučnijom.

Zaboravite na usku odjeću

Nakon što dobijete opekotine od sunca, morate pustiti vašu kožu da diše. "Nošenje uske odjeće preko kože opečene od sunca je apsolutno zabranjeno, jer dolazi do upale", kaže Širin Idris, dermatolog iz Njujorka.

"Vaše tijelo pokušava da reaguje na traumu povećanjem dotoka krvi u to područje kako bi pomoglo u liječenju. To dovodi do crvenila, toplote i upale na tom području." Nošenje uske odjeće može dovesti do intenzivnijeg otoka i plikova, piše thehealthy.com, prenosi Citymagazine.

Naravno, najbolja opcija je da u potpunosti izbjegnete opekotine od sunca i koristite najbolju kremu za sunčanje za vaš tip kože.

Zaobiđite proizvode s aloe verom prepune aditiva

Iako aloja može da ublaži crvenilo, treba obratiti pažnju na vrstu aloe gela koji nanosite na kožu. Neki vještački sastojci, poput benzokaina ili lidokaina, mogu pogoršati iritaciju i dovesti do toga da vas koža još više svrbi. Dermatolozi preporučuju upotrebu čistih hidratantnih krema s alojom za liječenje kože oštećene suncem.

Crvenilo ne pokrivajte šminkom

Ono što sigurno ne treba raditi nakon dobijanja opekotina od sunca jeste da ih prekrijete šminkom. Opekotine će bolje zarasti ako pustite kožu da diše. "Nanošenje raznih preparata za šminkanje pomoću prljavih sunđera ili četkica samo će povećati rizik od infekcije ili alergijske reakcije, što će na kraju sve učiniti još gorim, kaže dr Idris. "Za sada, prihvatite opekotinu, tretirajte je dobro, ali sljedeći put naučite da uopšte i ne dođe do nje!"

Piling je jedno veliko NE

Opečena koža nije ugodna oku i sasvim je prirodno da želite piling suve, oljuštene kože sa tijela. Ali to zapravo može oštetiti kožu još više, jer su proizvodi za piling obično agresivni na koži. Umjesto toga, dozvolite da opekotine prirodno zarastu, što obično traje do sedam dana. I redovno hidrirajte oštećenu kožu.

Proizvodi za piling koji sadrže glikolnu kiselinu, retinoide ili salicilnu kiselinu su izuzetno štetni za vašu kožu, posebno kada je u ranjivom stanju, odnosno izgorjela od sunca. Kada koža prestane da se ljušti, sačekajte oko tri dana prije upotrebe bilo kog od ovih proizvoda.

Koristite kremu za sunčanje na hemijskoj bazi

Jasno je da treba da izbjegnete da provodite vrijeme na direktnoj sunčevoj svjetlosti nakon što izgorite, ali ako morate da izađete, obavezno nanesite kremu za sunčanje - i nastavite da je nanosite sve dok ste napolju. Samo imajte na umu potencijalno iritantne hemikalije u nekim kremama za sunčanje i uvijek birajte SPF sa mineralnim filterima zaštite (cink oksid i titanijum oksid).