Aćimović: Odlaganjem MRP vakcine dovodimo dijete u rizik od obolijevanja

BANJALUKA - U Evropi je tokom 2018. godine bilo 74 smrta slučaja od morbila, od tog broja u Srbiji je bilo 15 slučajeva, a kako bi se spriječile komplikacije i smrtni ishodi, moramo vakcinisati djecu na vrijeme, ali se vakcinisati moraju i odrasli koji nisu vakcinisani.

Rekla je ovo Jela Aćimović, ljekar u službi epidemiologije, govoreći o značaju obilježavanja evropske i svjetske sedmice imunizacije.

Aćimovićeva je dodala da RS već dugi niz godina učestvuje u obilježavanju sedmice imunizacije, i istakla da je imunizacija je i danas mjera koja je spriječila najviše smrtnih ishoda u istoriji čovječanstva i spasila najviše života.

"Zahvaljujući imunizaciji svake godine se spasi od 5 do 6 miliona ljudskih života u svijetu. Za vakcinaciju nemamo nikakvu alternativnu mjeru sa kojom možemo spriječiti nastanak zaraznih bolesti i većina zaraznih bolesti, protiv kojih vakcinišemo našu djecu ne može da se liječi", pojasnila je Aćimovićeva.

Dodala je da se se blesti poput morbila, ni rubele, ni hepatitisa B, paratitisa, poliumititisa , ne mogu izliječiti, a sve te bolesti mogu ostaviti jako teške posljedice pa i smrtne ishode.

"Kod nas je u Zvorniku proglašena epidemija morbila. Mi u principu imamo poprilično nizak obuhvat vakcinacije MRP vakcinom, i u zadnje dvije je ovaj obuhvat oko 83 do 84 odsto. S obzirom da su morbili bolest koja se najbrže i najlakše širi ovaj obuhvat mora biti mnogo veći kako bi se spriječio nastanak epidemije", istakla je ona.

Kako kaže Aćimovićeva, ono što je u RS u poslednje vrijeme praksa jeste da se vakcinacija ovom vakcinom odlaže do druge godine, što je jako kasno i to je velika greška, jer se komplikacije morbila najčešće nastaju kod djece do 5 godina starosti.

"Odlaganjem MRP vakcine dovodimo dijete u ogroman rizik od oboljevanja i dozvoljavamo eventualne komplikacije", zaključila je ona.

Nina Rodić Vukmir, načelnica službe za epidemiologiju rekla je da je cilj obilježavanja ove sedmice, koja traje 24. dо 30. аprilа, promocija imunizacije kao ključne mjere za sprečavanje zaraznih bolesti, dоbrоbiti kојu оnа prеdstаvljа zа јаvnо zdrаvljе, tе dа sе оdа priznаnjе "hеrојimа vаkcinаciје“.

"Cilj je i da se podigne svjesnost o njenom značaju. Isključivo, zbog ne sprovođenja imunizacije mi imamo i od početka godine imamo prijavljenih 12 slučajeva oboljelih od morbila, od tog broja, za sedam slučajeva je potvrđeno labaratorijski potvrđeno, tri slučaja su prijavljena samo kao sumnjiva, na osnovu kliničke slike, a za dva slučaja čekamo analizu", rekla je Rodić Vukmir.

Dodala je da je većina oboljelih iz Istočne Ilidže, zatim Zvornika, Banjaluke, Dervente i još nekoliko drugih gradova.

"Veoma je važno naglasiti da je upravo pojava bolesti morbila, isključivo zbog toga što su osobe u našoj populaciji nevakcinisane i što je obuhvat nizak. Od 12 oboljelih, većina nije vakcinisana ili je njihov status nepoznat, što uglavnom znači da su nevakcinisani", zaključila je Rodić Vukmir.