Ako imate neobjašnjive modrice po tijelu, to može biti znak za uzbunu

Šta treba da radite ukoliko vam se pojavljuju modrice na tijelu, bez ikakvog razloga? Zašto se to događa i da li bi trebalo da se zabrinete? Ukoliko imate modrice, to je zato što su vam kapilari veoma tanki, piše Bright Side. A šta uzrokuje to?

Naporan trening, podizanje teških stvari

Podizanje tegova je, zapravo, sekundarni razlog za nastajanje modrica. To znači da su vam krvni sudovi već slabi, a fizička aktivnost samo zadaje završni udarac. Međutim, prevelika fizička aktivnost može dovesti do oštećenja čak i najzdravijih kapilara. Na primjer, trening sa tegovima za koji još niste spremni, može biti opasan.

Čak i djeca mogu imati ove modrice zbog nošenja preteških školskih torbi.

Vjeruje se da većina ovih modrica nije mnogo opasna, ali one su vam dokaz da pretjerujete.

Uzimanje lijekova

Uzimanje određenih lijekova koji utiču na krv, može dovesti do pojave modrica od onih jedva vidljivih, pa sve do onih ozbiljnih. One uglavnom nastaju prilikom korišćenja antidepresiva, analgetika, lijekova protiv upale, onih lijekova koji sadrže gvožđe ili lijekove protiv astme.

Najčešći lijek koji razređuje krv i može dovesti do modrica je aspirin.

Ukoliko ste primijetili vezu između uzimanja lijekova i promjena na svojoj koži, obratite se ljekaru. To može značiti da treba da prestanete sa uzimanjem lijeka kako biste spriječili unutrašnje krvarenje.

Bolesti krvi

Bolesti krvi i krvnih sudova mogu uzrokovati modrice. Proširene vene, Vilebrandova bolest, trombocitopenija ili leukemija najčešće su uzrokovane problemima sa cirkulacijom krvi.

Ne propustite da posjetite doktora, naročito ukoliko primijetite druge zabrinjavajuće simptome: bol, otečene noge, krvarenje desni, male kapilarne tačke na tijelu ili krvarenje iz nosa.

Nedostatak hranljivih sastojaka

Vitamini, vitamini! Želimo da budemo sigurni da djeca uzimaju dovoljno vitamina, ali zaboravljamo na sebe. Neke neobjašnjive modrice mogu biti znak da tijelu fale neophodni elementi.

Na primjer, B12 ima ulogu u proizvodnji krvi, vitamin K je odgovoran za zgrušavanje krvi, a vitamin C igra značajnu ulogu u stvaranju novog tkiva. Bez ovoga, mišići će postati veoma mlitavi.

Još jedan veoma važan vitamin je P. Bez njega je proizvodnja kolagena nemoguća, tako da krvni sudovi postaju tanki, što dovodi do pogoršanja stanja kože.

Gvožđe je veoma važno za tijelo. Ukoliko postoji manjak ili višak gvožđa u tijelu, stanje kapilara se pogoršava.

Ali, ne žurite da kupite vitamine, prvo se testirajte na nedostatak vitamina i poboljšajte ishranu.

Izvori vitamina P su: svjež zeleni čaj, jabuke, bundeva i bijeli luk. Vitamin K možete naći u bananama, jajima, orasima i masnoj ribi. B12 možete naći u jetri, ribi, siru i salati.

Neravnoteža hormona

Neravnoteža hormona je jedan od najčešćih uzroka nastanka modrica. One se mogu pojaviti ukoliko vam je slab estrogen.

Ovakve situacije su moguće ukoliko prolazite kroz menopauzu, uzimate lijekove za hormone ili ako ste trudni. Nedostatak estrogena značajno slabi krvne sudove i zidovi kapilara se veoma lako mogu oštetiti.

Promjene povezane sa godinama

Tužan, ali prirodan razlog, sudeći prema onome što ljekari kažu, jesu godine. Vaskularni sistem sa godinama slabi i tkiva gube svoju elastičnost.

Možete primijetiti da se modrice koje “nastaju s godinama” uglavnom pojavljuju na nogama. One se pojavljuju čak i zbog nekih najslabijih uticaja koje mlada koža “ne primećuje”.

Dijabetes

Krv i šećer su prve stvari koje treba imati na umu kada primijetite ove promjene na tijelu. Dijabetes ima negativan uticaj na cirkulaciju krvi, tako da je velika vjerovatnoća da se tada pojave modrice. A modrice, takođe, mogu biti simptomi ove bolesti u veoma ranom stadijumu.

Drugi simptomi: često ste žedni, ranama treba duže da zacjele, brzo se umarate, vid vam slabi i imate bijele fleke na koži.

Bonus: Koje modrice su opasne, a koje nisu?

Uglavnom brzo nakon povrede modrice postanu crvene. Tu boju imaju zbog krvi. Nakon nekog vremena, tijelo počinje da razgrađuje krv, i onda modrice postaju crne, plave ili čak ljubičaste. Nakon 5 do 10 dana, povređeni dio može postati žut ili zelen. Završna faza je 10-14 dana nakon povrede, kada povrijeđeno mjesto postaje braon i onda postaje sve svjetlije i svjetlije.

Pažnja: U normalnim slučajevima, modrice u potpunosti nestaju nakon dvije nedjelje od povrede. Dakle, ukoliko primijetite neku boju koja je drugačija od navedenih ili vam modrice ne nestanu ni nakon dvije nedjelje – trebalo bi da posjetite ljekara.

