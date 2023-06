Ako se mnogo znojite trebalo bi da izbjegavate ove namirnice

Iako mnogi smatraju da je znojenje neprijatno, to je sasvim normalna pojava i način na koji vaše tijelo reguliše temperaturu.

Znojenje je definitivno jedan manje lijep proces organizma, ali ga je, nažalost, teško izbjeći. Miris tokom znojenja može biti izuzetno neprijatan, posebno ako se na odjeći koju nosite vide ogromne fleke. One se obično prvo pojavljuju ispod pazuha, ali se mogu pojaviti i na drugim mjestima. To jest, mogu se pojaviti i kada vaša koža nema prostora za disanje.

Iako je to mnogima neprijatno, to je sasvim normalna pojava i zapravo način na koji vaše tijelo reguliše temperaturu. Takođe, znoj nema svoj miris kao što mnogi misle. Tek kada dođe u kontakt sa bakterijama na tijelu, znoj dobija oštar i neprijatan miris. Doktorka Lori Huper iz zdravstvene organizacije „The Natural Deodorant Co” navodi da znojenje igra važnu ulogu u održavanju normalnog zdravlja i pomaže našim tijelima da regulišu tjelesnu temperaturu i uklanjaju toksina. Ipak, postoje neke namirnice koje pojačavaju znojenje, pa ako želite da smanjite ovu pojavu, smanjite njihovu potrošnju, piše The Sun.

Lori Huper iz kompanije "The Natural Deodorant Co" je rekla:

"Prvo, moramo da se znojimo. To igra važnu ulogu u održavanju normalnog zdravlja i pomaže našem tijelu da reguliše tjelesnu temperaturu, uklanjaju toksina i održavanju ravnotežu nivoa soli."

Uvjerite se da se redovno tuširate i nosite dezodorans sa sobom, jer on može pomoći u smanjenju neprijatnog mirisa.

Evo nekoliko stvari koje možete učiniti da spriječite prekomjerno znojenje.

Prvo, hrana koju treba izbjegavati su jaki začini kao što su kari i čili. Naše tijelo reaguje na začinjenu hranu na isti način kao što reaguje na visoke temperature. Ove namirnice čine da se više znojite da biste rashladili tijelo. Osim toga, dr Huper navodi da treba izbjegavati i kofein jer on stimuliše centralni nervni sistem i podstiče nadbubrežne žlijezde da rade više.

Takođe, postoji još jedna stvar koju možete učiniti. U stvari, svi znamo da se znojimo kada vježbamo, ali više vježbanja zapravo može smanjiti količinu znojenja. Bićete oznojeni kada vježbate i nema šanse da to zaobiđete. Ali poslije ćete se osjećati manje pod stresom jer se vežbanjem luči endorfin. Endorfini snižavaju nivo kortizola, hormona odgovornog za stres, a samim tim i neželjene nuspojave koje dolazi sa anksioznošću, kao što je znojenje.

Pored toga, trebalo bi da se obučete i na odgovarajući način. Podrazumijeva se da ako je napolju vruće, treba da nosite odjeću koja odgovara tom vremenu. Što ste topliji, više ćete se znojiti, pa ako nosite debele materijale, možete očekivati da se znojite. Odlučite se za laganu odjeću od prozračnog materijala koji će omogućiti da vazduh struji oko vašeg tijela. Sniziće vašu temperaturu i pomoći vam da izbjegnete mokre tačke ispod ruku. Takođe se držite podalje od tamne odjeće jer vam postaje vruće - svjetlija odjeća reflektuje sunčevu toplotu.

