Aleksandra Dubočanin: Pilates je više od fitnes režima

Na pomen pilatesa uglavnom nailazim na konstatacije "To je ono sa loptom" ili "A to je ono istezanje". Ili ga uglavnom porede sa jogom... Na početku mi je to bilo iritantno, a onda sam shvatila koliko je zapravo pilates prikazan na pogrešan način u medijima. Ovaj tekst je jedan od načina da doprinesem pravoj slici pilatesa.

Pilates ima tradiciju dugu više od 100 godina i uspješno odolijeva svim fitnes programima koji povremeno izbiju na vrh fitnes trendova, pa odu u zaborav. Oduvijek je imao konstantu postojanja. Posljednjih godina je više popularan jer su poznate ličnosti počele da praktikuju pilates tehniku.

Na pilates treningu ćete naučiti kako pravilno da sjedite, stojite, hodate, sjednete u automobil, čučnete, ustanete iz sjedećeg položaja, jer sve je to bitno. Naučićete male trikove koji će vam olakšati svakodnevicu. Ako tri puta sedmično trenirate, a svaki dan po sedam-osam sati dovodite svoje tijelo i kičmeni stub u nepravilan položaj - poništavate učinak treninga. Pilates je stil života koji treba da primijenite u svim aktivnostima.

Polaznici koji praktikuju pilates tehniku poslije treninga uglavnom budu prijatno iznenađeni fleksibilnošću koju dobiju, a ovo su samo neka iskustva koja su polaznici u pilates studiju naveli kao svoj lični doživljaj pilatesa.

"Osjećam se protegnuto."

"Kao da su mi ramena spala i nisam više tako ukočena."

"Poslije pilates treninga kao da mi se vratila energija, a došla sam umorna poslije posla na trening."

"Osjećam mišiće za koje sam zaboravila da postoje."

"Otkad idem redovno na pilates noge mi manje otiču."

"Konačno mogu da stojim ili plešem na veseljima bez straha da će me boljeti leđa."

Pilates ima nekoliko osnovnih principa od kojih kreće i koji su temelj ove tehnike:

Usklađenost disanja sa pokretom tijela

Ovaj dio je od velike važnosti pri trenažnom procesu, ali i u svakodnevnim aktivnostima, jer nas vraća sebi, odnosno vraća nam svjesnost o sopstvenom tijelu i osvježava motoriku koju smo zapostavili u današnjem užurbanom načinu života.

Ravnoteža

Svaki pokret se izvodi na način da nas tjera da održimo ravnotežu i balans cijelog tijela pa polaznici pilatesa često primijete kako s lakoćom mogu da zavežu pertle ili da se obuju tako što podignu jednu nogu uvis.

Koordinacija

Pilates tehnikom razvijamo koordinaciju sopstvenog tijela. Ako tražite trening koji će vam pružiti kompletan tretman tijela i uma, na pravoj ste adresi.

Snaga i fleksibilnost

Pilates tehnika sadrži vježbe koje traže izdržljivost tijela. Često osobe koje su u treningu dugi niz godina počnu da kombinuju pilates trening i prijatno se iznenade koliko im fali izdržljivosti i fleksibilnosti u odnosu na snagu koju imaju.

Često se spominju pilates i rehabilitacijski pilates

Pilates je namijenjen svima koji žele da unaprijede neki aspekt svog života, da poboljšaju fleksibilnost, ojačaju kičmu i da poprave držanje ili jednostavno da kombinuju sa drugom vrstom aktivnosti kao dodatnim vježbama koje će im dati izdržljivost i fleksibilnost. Rehabilitacijski pilates je namijenjen za vježbanje poslije povreda i lomova i tada se primjenjuju individualni programi treninga.