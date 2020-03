Američki ljekar savjetuje kako spriječiti virus korona

U posljednjih nekoliko sedmica virus korna COVID-19 je glavna vijest svih domaćih i svjetskih medija. Posebno veliko zanimanje o njemu javilo se kada su u regiji potvrđeni prvi slučajevi oboljelih od ovog novog virusa o kojem i dalje malo znamo, a sada je Džejms P. Filips, asistent profesora hitne medicine sa Univerziteta Džordž Vašington, za CNN otkrio koji je najbolji način za borbu protiv njega.

"Ne trebamo se osjećati bespomoćno pred virusom korona. Moj otac se boji da će se zaraziti, kao i njegovi prijatelji, jer su preplavljeni informacijama da su stariji od 60 podložniji zarazi", kaže ljekar.

Širom svijeta otkazuje se veliki broj konferencija, kompanije nalažu zaposlenicima raditi od kuće, došlo je do nestašice toaletnog papira i sredstva za dezinfekciju ruku, kao i maramica za dezinfekciju, a mnoge trgovine su gotovo prazne zbog paničnog kupovanja i povlačenja u izolaciju.

"Moji pacijenti na hitnom odjelu govore da se osjećaju bespomoćno, kao pred valom čiji se udar ne može zaustaviti. Misle da ne mogu učiniti ništa osim redovno prati ruke, pokušati naći sredstvo za dezinfekciju ruku na crnom tržištu, ostati kod kuće i moliti se", priča Filips.

Virus poznat kao SARS-CoV-2, koji izaziva bolest pod nazivom Covid-19, trenutno se širi cijelim svijetom bez obzira na sve poduzete mjere da se zaustavi i, kako profesor tvrdi, tako će se i nastaviti.

"Ja sam svjestan da moja profesija znači da ću se najvjerojatnije zaraziti. Normalno je da ljudi u ovakvim situacijama postavljaju veliki broj pitanja na koja ne mogu dobiti odgovor. Hoću li se zaraziti? Koliko ljudi će se zaraziti i koliko njih će umrijeti? Ko će umrijeti? To vam niko ne može reći sa sigurnošću", objašnjava on.

Postoji previše varijabli koje utiču na predviđanje, a neke od njih su: potencijalne promjene u vremenu, u kojoj mjeri javnost prati zdravstvene savjete i u kojoj mjeri ih se pridržava i koliko brzo će biti pronađen lijek.

"Dok se broj novih oboljelih smanjuje u Kini i Južnoj Koreji, treba imati na umu da ostale zemlje imaju drugačije društvene i kulturne norme koje mogu imati važnu ulogu, uključujući mjeru u kojoj se pridržavamo zdravstvenih savjeta i koliko smo društveno prisni. Osim toga, tu su i političke razlike: autoritarne mjere društveno su izolirale desetke miliona kineskih građana, ali to će teško biti ostvarivo u demokratskim zemljama", kaže Filips.

Prema njegovim riječima, od onih koji se zaraze virusom mnogi će biti liječeni od upale pluća ili komplikacija nastalih uslijed bolesti koje su već imali. Među onima koji budu hospitalizirani biće mnogo ljudi koji će razviti akutni respiratorni distres sindrom, pa će mnogi završiti na intenzivnoj njezi i na mehaničkom ventilatoru, pa bi u narednim mjesecima bolnice mogle biti krcate, ostati bez soba i mehaničkih ventilatora.

"Za sada se ispostavilo da novi virus korona ne napada zdravu djecu, a jedna mala studija ustanovila je da trudne žene ne prenose virus na svoje bebe, ali ni vi niste bespomoćni u borbi protiv virusa korna. Postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da se osnažite. Prvo i najvažnije je pridržavanje mjera javnog zdravlja koje su nam preporučene: redovno perite ruke, izbjegavajte bliske kontakte i velika okupljanja. To je najbolji način da se sačuvate od infekcije. Prevencija je uvijek bila i uvijek će biti najbolji lijek. Međutim, mnogi će se, bez obzira na svoj oprez, ipak zaraziti", objašnjava ljekar.

Šta još možete učiniti?

Prema riječima ovog ljekara, najvažnije je što prije popraviti svoje zdravlje, prije nego što se razbolite. Studije su pokazale da su najugroženiji stariji od 60 godina i oni koji su već imali neki zdravstveni problem, kao što su dijabetes, pretilost, bolesti srca, bolesti pluća i slično.

Ako imate ove ili druge zdravstvene probleme, odmah se pobrinite za njih što bolje možete. Ako ste izbjegavali uzimati lijekove za reguliranje krvnog pritiska, promijenite naviku i počnite ih redovno piti. Provjerite nivo šećera u krvi i držite dijabetes pod kontrolom. Ako bolujete od astme ili neke bolesti pluća, počnite redovno koristiti prepisane inhalatore.

Osim toga, primite cjepivo protiv gripe ako već niste, odmah prestanite pušiti, zadajte si zadatak smršavjeti barem pet kilograma ovog mjeseca i natjerajte se šetati najmanje dva kilometra dnevno.

Čak i ljudi koji nemaju zdravstvene probleme trebaju raditi na poboljšanju svog zdravlja. Vježbajte, smršavite, hranite se zdravo i spavajte dovoljno, jer je sve to dobro za vaš organizam. Čak i neznatno poboljšanje zdravstvenog stanja smanjuje rizik od zaraze, a ako se ipak inficirate, vaše opšte zdravlje može uticati na to hoćete li imati blage ili ozbiljne simptome, to jest hoćete li se lako izliječiti ili će ishod biti koban.

"Imajte na umu da niste bespomoćni. Učinite sve što je u vašoj moći da se ne zarazite. Ako ipak ne budete imali sreće i obolite od virusa korna, bićete svjesni da ste učinili sve kako biste se s njime suočili kad ste najjači. Budite spremni, a ne uplašeni", poručuje Filips.

(index.hr)