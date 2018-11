Angina se ne mora liječiti antibioticima

Jedna od najraširenijih bolesti u zimsko doba jeste angina ili tonzilitis. Pod anginom se podrazumijeva upala ždrijela, krajnika i limfnih čvorova na vratu, praćena visokom temperaturom i bolovima u zglobovima i mišićima.

Posebno je problematična kod djece s obzirom na to da je njihov imuni sistem dosta slabiji u odnosu na odrasle. Do četvrte godine je bolje da se mališanima ispira grlo rastvorom žalfije ili bosiljka, jer su sve angine virusne. Infekcije se ne prenose toliko kašljanjem i kihanjem koliko dodirom predmeta.

Simptomi

Boli ih grlo, drže se za vrat jer ne mogu da gutaju, a otežano i dišu. Zajapureni su jer ih zbog temperature trese groznica, dremljivi su i samo im se spava... Tako, uglavnom, izgledaju mališani s anginom, koja je tipična za ovo doba godine. Pojedini roditelji su skloni da povjeruju da im se djeca od angine razbolijevaju upravo zbog promjenjivog vremena, kada se jurcajući preznojavaju ili piju previše hladnu vodu.

Prirodni lijekovi

Kod pojave prvih simptoma angine preporučuju se tople obloge oko vrata. Kao rastvor može poslužiti jedna kašičica sirćeta rastvorena u pola litra vode, podgrijano jestivo ulje, rakija, alkohol razblažen vodom u odnosu pola - pola ili obična topla voda. Obmotajte vrat mekom tkaninom namočenom u jedan od ovih rastvora, preko stavite masnu hartiju ili običnu najlon kesu, zatim sloj vate i sve to uvijte šalom ili vunenom maramom. Oblog treba držati najmanje dva sata.

Trajanje

Angina traje do sedam dana i uvijek prolazi spontano, bez obzira na to da li je bakterijskog ili virusnog porijekla. Liječenje ne skraćuje trajanje bolesti, ali može da spriječi nastanak komplikacija. Kod starije djece i odraslih davanje aspirina brže dovodi do izlječenja i pada temperature nego liječenje antibioticima.

Ispiranje

U čašu svježe iscijeđene cvekle sipajte jednu kafenu kašičicu zdrobljenog bijelog luka, prelijte čašom prokuvane i ohlađene vode, ostavite da odstoji pet do šest sati, ali miješajte svakih pola sata, zatim procijedite i ispirajte grlo nekoliko puta na dan.

Još jedan djelotvoran lijek za ispiranje dobićete ako četiri kašike žalfije skuvate u dvije čaše vode, ostavite da stoji pola sata, procijedite i ispirate više puta dnevno.

Liječenje:

- Bolesnik mora da ostane u krevetu dok mu se ne normalizuje temperatura

- Neophodno je da uzima tečnu ili polutečnu hranu, obavezno toplu

- Preporučuje se dosta tečnosti: voćni sokovi, čaj s limunom, mlijeko

- Na svaka tri sata grlo se ispira toplim rastvorom kalijum-permanganata, bornom kiselinom ili sodom bikarbonom