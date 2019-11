Anketa "Nezavisnih": Građani o legalizaciji kanabisa za liječenje

​BANJALUKA - Dok se čeka odluka nadležnih institucija u vezi sa eventualnom legalizacijom kanabisa u medicinske svrhe u BiH, anketa, koju smo sproveli među građanima, pokazuje da oni podržavaju ovakav vid liječenja.

Podsjetimo, BiH je na nekoliko koraka od legalizacije kanabisa u medicinske svrhe. Njenu upotrebu podržali su i analitičari, koji su za rekli da bi, uz ostalo, crno tržište bilo razbijeno, marihuana bi prešla u legalne tokove, a povećala bi se i naplata poreza.

Anketa "Nezavisnih" pokazala je da i građani podržavaju da se kanabis počne koristiti u medicinske svrhe.

Jovana Boljanić, aktivistkinja, Sokolac

Pomoglo ili ne, svako ima pravo da se liječi na način na koji želi i da proba. Meni je zastrašujuće da se nekome uskraćuje pravo na izbor liječenja. Ulje je sada oko 200 KM, što je zaista preskupo. Trebalo bi biti besplatno za sve oboljele, onda bi tek naša borba imala smisla.

Milica Pralica, aktivistkinja, Banjaluka

Ja sam za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, jer ljude treba da liječe doktori, a ne dileri. Slušala sam i čitala o iskustvima ljudi koji su se liječili i kojima je ta terapija dosta pomogla, ali su imali bojazan da će biti uhapšeni i terećeni za nešto što su radili da bi sebi pomogli.

Bojana Sločuk, trgovac, Banjaluka

Ukoliko kanabis zaista može pomoći oboljelima, zašto da ne? Ako je to kontrolisano na tržištu i ako se vodi računa o tome, ja sam za. Vjerovatno to na neki način može uticati na farmaceutsku industriju, mada i oni dosta toga propagiraju. Čak i kada odemo doktoru porodične medicine dobijemo flajere sa nekim lijekovima koji su ili nepoznati ili imaju neželjene efekte. Znam da kanabis dosta pomaže kod multiple skleroze, čitala sam o tome kako je dokazano da ublažava bolove.

Dino Kovačević, freelancer, Lukavac

Iskreno mislim da je to odlična stvar i nadajmo se da će naši bh. parlamentarci to da usvoje. Ne samo da će nekome podariti novi život i izliječiti ga, već će i država profitirati. Treba se prodavati u apotekama i opet neće biti dostupan svima, čega se mnogi plaše, već samo onima kojima je potrebno. Život je jedan. Za legalizaciju sam.

Jelena Popović, studentica, Istočno Sarajevo

Mislim da treba da se legalizuje. Kanabis je od davnina poznat za liječenje raznih oboljenja. A to što do sada nije legalizovan, to je zbog farmaceutskih kuća i lošeg profita. Veliki je novac u igri pa je lakše zanemariti ljekovito svojstvo kanabisa nego izgubiti materijalna sredstva.

Edina Rizvić, novinarka, Živinice

Kada je u pitanju medicinska svrha, smatram da bi dobra odluka bila legalizacija kanabisa, ali da postoje neke potvrde za osobe kojima je to zaista potrebno, kako se to ne bi iskorištavalo u druge svrhe.

Zoran Perić, advokat, Bijeljina

Državni organi treba da se usredotoče na postupanje u komšijskim državama i to da za nas bude putokaz. Kakva su njihova iskustva, tako i mi treba da postupamo. Nebitno kako je u Holandiji, kako je u Njemačkoj, naš narod nije spreman, ne postupa tako kao oni.

Muamer Šadinlija, ekonomski analitičar, Sarajevo

Podržavam legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe prvenstveno zbog potreba oboljelih. Istraživanja i iskustva korisnika su pokazala da CBD daje značajne rezultate u liječenju različitih oboljenja, i uskratiti ga oboljelima, odnosno osuditi ih da CBD nabavljaju na crnom tržištu je vrlo nesmotreno i neuviđavno. Legalizacijom bi svi imali koristi, distribucija bi se stavila pod nadzor države/ministrastava zdravstva, pacijenti bi bili zadovoljni i sigurniji, a država bi zarađivala po osnovu poreza/akciza. Smatram i da bi legalizacija imala određeni pozitivni efekat na imidž zemlje van njenih granica.