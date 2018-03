Bademom protiv prehlade

Cink je jedan od malobrojnih minerala koji se u organizmu čovjeka nalazi u tragovima.

Izuzetno je važan za prevenciju prehlada i hroničnih infekcija, normalan rad organizma, njegov rast i razvoj. Savršen je antioksidans, pomaže zarastanju rana, sprečava uvećanje prostate. Otklanja impotenciju, a kod steriliteta utiče na stvaranje testosterona. Bitan je i za rast i razvoj novorođenčadi.

Pomaže u oporavku ćelija, reguliše rad štitaste žlijezde koja kontroliše metabolizam, a predstavlja ključni element u svakom procesu gubljenja suvišnih kilograma. Održava vitalnim naša čula mirisa i ukusa, a kosu čini sjajnijom.

Cink treba uzimati u zimskim mjesecima i to neprekidno šest do osam nedjelja, savjetuju stručnjaci. Iskustva su pokazala da na nivou sluzokože grla i nosa stvara barijeru koja sprečava viruse gripa da prodru dalje u organizam. Ukoliko se ne unosi u dovoljnim količinama može da dođe do pada imuniteta, mentalne letargije, sporog zarastanja rana, sklonosti ka infekcijama, opadanja kose, smanjenja broja spermatozoida, kao i slabljenja seksualnog nagona...

Cinka najviše ima u koštunjavom voću, posebno u bademima, pasulju, siru, pšeničnim klicama. Nalazi se i u zrnima žitarica, spanaću, boraniji, grašku, jajima, mlijeku, sjemenu bundeve, pivskom kvascu. Ima ga i u govedini, živinskom tamnom mesu, nemasnoj svinjetini i morskim plodovima.

(novosti.rs)