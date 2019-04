Balans plus - vaš najbolji saveznik za zdrav metabolizam

Ubrzan tempo života i sve veće količine stresa koje ga prate, često dovode do narušavanja crijevne flore i sveukupnog zdravlja digestivnog trakta. Pored redovne fizičke aktivnosti i smanjenja stresa, najveći doprinos zdravom organizmu pruža uravnotežena ishrana.

Za održavanje normalne funkcije digestivnog trakta u svakodnevnu konzumaciju treba uvrstiti i probiotski jogurt, kojeg ljekari često preporučuju zbog dokazanog svojstva regulisanja crijevne mikroflore.

Probiotski jogurt ima brojna korisna dejstva na organe za varenje i uspješno uspostavlja ravnotežu u organizmu. Probiotske kulture sadržane u njemu podstiču varenje, ubrzavaju metabolizam, utiču na smanjenje anksioznosti i stresa dok su mliječne bakterije i kiseline prepoznate kao najefektivnije u uspostavljanju bakterijske ravnoteže organizma.

Balans plus jogurt je već dugi niz godina klinički dokazan saveznik u održavanju probavne ravnoteže. Studija sprovedena od strane KBC Bežanijska Kosa, potvrdila je da nakon samo 10 dana redovne upotrebe Balans plus probiotskog jogurta, dolazi do regulisanja varenja i uspostavljanja balansa u organizmu.