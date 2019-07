Besplatni dermatološki pregledi u Banjaluci

Kampanja besplatnih dermatoloških pregleda za građane pod nazivom "Za bezbrižno ljeto", koju organizuje kompanija "dm", počeće u ponedjeljak u parku "Petar Kočić" u Banjaluci.

Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju preventivnih dermatoloških pregleda, koji su, uz pravilnu zaštitu, osnovna mjera prevencije nastanka malignih kožnih oboljenja.

U posebno opremljenoj "dm" ljetnoj kućici, smještenoj u parku, građani će od ponedjeljka do petka moći obaviti besplatne dermatološke preglede i savjetovanja.

"Preglede će obavljati specijalistkinje dermatovenerologije Tatjana Protić i Alma Kovačević-Tucek, i to u dvije smjene: jutarnjoj od 8.30 do 10.30, te popodnevnoj, od 17.30 do 20.30", kazali su organizatori.

Dodali su da će, nakon Banjaluke, kampanja biti realizovana u Mostaru, Tuzli i Sarajevu.