Bizaran trend: Usisivačem žele da skrate trajanje menstruacije

Kako bi olakšale negativne posljedice koje menstruacija sa sobom nosi, žene pribjegavaju raznim metodama kako bi je zaustavile ili skratile.

Ali, ponekad to može da ode malo predaleko, na šta je ukazao tweet jedne medicinske sestre koja je na svom profilu otkrila da su joj dvije pacijentkinje priznale da koriste usisivač kako bi skratile trajanje ciklusa.

"Cure, molim vas prestanite da koristite usisavač da skratite trajanje menstrualnog ciklusa. Tako biste mogle da usisate mnogo više od same krvi", napisala je, a potom cijeli slučaj objasnila Šaziji Malik, ginekologu u bolnici za žene i djecu "Portland" u Londonu, piše "The Vice".

Ona je upozorila žene da je to vrlo opasno.

"Radim kao ginekolog više od 20 godina i nikada nisam čula za ovakvo nešto. Isisavanje krvi iz vagine vam zasigurno neće pomoći niti će vam smanjiti trajanje menstruacije. Ne možete ubrzati ovaj proces, količina krvi koju otklonite bila bi jednaka onoj na tamponu ili ulošku. Osim toga, izuzetno je nehigijenski, nesigurno, a može da budeb i opasno. Možete prouzrokovati oštećenje vaše vagine, dodatno krvarenje, kao i infekciju. Definitivno ne pokušavajte ovo", zaključila je.

Ladies... Please stop using your vacuum hose to end your period early. You're gonna wind up sucking out a lot more than blood! There were 2 cases of this so far this week and both women had to be admitted. Just... STOP!