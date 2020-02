Boja urina otkriva dosta o vašem zdravlju

Kad ste posljednji put bacili pogled na boju svog urina? Većina će samo obaviti ono što ima, automatski, bez obraćanja previše pažnje.

Ali nisu ni svjesni da upravo boja urina može otkriti puno toga o zdravlju.

Blijedožuta boja

Ova boja označava da ste dobro hidratizirani i zdravi. Ona je optimalna, ni presvijetla ni pretamna, te ukazuje na to da pijete dovoljno tečnoisti, ali i da vaši bubrezi dobro funkcionišu, piše Index.hr.

Tamnožuta boja

Ako je vaša mokraća tamnožute boje i jakog mirisa, to je jasan pokazatelj da ste dehidrirani. Dehidracija može uzrokovati umor, glavobolju i mučninu, a kod djece i starih može uzrokovati i ozbiljne zdravstvene posljedice. No, ako smatrate da već pijete dovoljno vode, ali boja vaše mokraće je i dalje tamna, to bi mogao biti znak problema s bubrezima ili jetrom pa rezervišite sastanak kod svog ljekara opšte prakse.

Zelena ili plava boja

Može biti prilično zastrašujuće pogledati u WC šolju i vidjeti zelenu mokraću, ali takvu boju uzrokuje isključivo vaša prehrana. Ako jedete puno svježeg zelenog povrća (što je odlično za vaše zdravlje), vaša mokraća će biti zelene boje. Isti rezultat može nastati ako ste konzumirali hranu obojenu umjetnim prehrambenim bojama. U drugim, rjeđim slučajevima, takva boja mokraće može biti znak genetskog stanja zvanog obiteljska hiperkalcijemija koje uzrokuje nenormalno visok nivo kalcijuma u krvi. Osim toga, infekcije mokraćnog sistema takođe mogu uzrokovati da vaš urin izgleda zeleno. Zato, ako imate simptome poput bolova, potrebu za čestim mokrenjem ili bolova u zdjelici, trebali biste otići liječniku opšte prakse.

Crvena boja

Iako crvena boja mokraće ne izgleda nimalo uobičajeno, ona nije uvijek znak alarmantnog i ozbiljnog stanja. Kao i kod pojave zelene boje, ona je najčešće uzrokovana namirnicama koje ste pojeli, poput crvenog bobičastog voća, rabarbare ili cikle koje su poznate po svom jakom pigmentu. No, i neki lijekovi mogu uzrokovati takvu promjenu boje mokraće, baš kao i različite infekcije mokraćnog sistema. Znakovi infekcije su osjećaj peckanja te bolovi u području zdjelice, a ako simptomi potraju, trebali biste posjetiti ljekara opšte prakse, kako savjetuje The Sun.

Narančasta do smeđa boja

National Health Service upozorava kako je narandžasta boja mokraće često jedan od pokazatelja da možda imate rak gušterače u ranoj fazi. Naime, kako tumor gušterače uzrokuje manje izlučivanje žuči i povećava nivo bilirubina u krvi, urin postaje smeđe boje. Ipak, to nije jedini od simptoma. Neki od najčešćih prvih simptoma raka gušterače su i bol u predjelu leđa ili želuca, naglo mršavljenje, požutjelost kože i bjelina očiju te svrab kože. Ipak, čak i ako uočite ovu boju, ne trebate odmah paničariti nego, ako primijetite i druge simptome, potražiti liječničko mišljenje. Naravno, treba obratiti pažnju i na miris mokraće koji takođe može biti pokazatelj stanja vašeg organizma.

