Bolesti uzrokovane pametnim telefonima

Razvoj tehnologije donio je mnoge pozitivne stvari i može se reći da je naše današnje društvo, zahvaljujući razvoju tehnologije, doguralo mnogo dalje od mjesta gdje su bili naši preci. Konkretno, razvili smo lijekove koji liječe opake bolesti, istražili smo svemir i planiramo turističke ture u svemir, izvodimo izrazito komplikovane operacije i tako spasavamo živote, imamo automobile koji idu bez vozača, sve informacije koje nam trebaju u datom trenutku možemo pronaći za nekoliki sekundi na omiljenoj spravici koju nazivamo pametni telefon itd.

No, bez obzira na sav napredak koji je tehnologija donijela, iz dana u dan smo sve svjesniji činjenice kako se čovjek još nije prilagodio suživotu s tehnologijom. Naime, sve je više onih koji su svoj život u potpunosti podredili blagodetima tehnologije, pa zbog toga stradava njihovo zdravlje.

Istraživanje objavljeno u magazinu "Computers in Human Behaviour" pokazalo je da devet od deset osoba pati od sindroma fantomske vibracije, a riječ je o trenucima u kojima vam se čini da vam mobilni telefon vibrira ili zvoni u džepu.

Robert Rosenberger, filozof i docent na Tehnološkom institutu u Džordžiji, izjavio je da je ovaj fenomen uzrokovan "naučenim tjelesnim navikama". Istraživanje koje je objavljeno u magazinu "Computers in Human Behaviour" sugeriše da telefon u vašem džepu postaje poput dijela tijela, zbog čega lako zaboravite da je tamo. Tako dolazi do sindroma fantomske vibracije.

"Nedavna istraživanja pokazala su da 90 odsto studenata ima ovaj sindrom", rekao je Rosenberger.

Prije dolaska bežičnih telefona niko nije očekivao pozive za vrijeme vožnje u automobilu, tokom šopinga ili u noćnom klubu. Međutim, u eri mobilnih telefona postoji mogućnost da u svakom trenutku dođe do poziva. Zbog toga su naši mozgovi uslovljeni da stalno očekuju poziv. Stručnjaci upozoravaju na to da ovaj sindrom može dovesti do dugoročnih negativnih zdravstvenih posljedica, kao što su glavobolja, stres i poremećaji spavanja.

Još jedno u nizu istraživanja koja su sprovedena posljednjih godina otvorilo je raspravu o bolestima koje uzrokuje upotreba pametnih telefona.

Poremećaji sna

Doktori s "Mayo" klinike tvrde kako korištenje pametnih telefona i tableta prije odlaska na spavanje zbog svjetlećih efekata ometa oslobađanje melatonina i tako dolazi do ometanja proces spavanja. Centri koji se bave liječenjem poremećaja sna širom svijeta upozoravaju na novi sindrom, tzv. digitalnu nesanicu, poremećaj čija se učestalost vrtoglavo povećala u posljednje tri godine. Danas čak 40 odsto osoba koje imaju teškoće s uspavljivanjem za taj problem mogu okriviti upotrebu elektronskih uređaja u večernjim satima.

Najčešće je riječ o osobama u dobi između 20 i 40 godina koje do kasnih sati igraju video-igre, čitaju knjige na elektronskom čitaču, dopisuju se, surfaju na tabletu, gotovo kao da se boje da će nešto propustiti ako zaspu. Posljedice se prvo mogu osjetiti na kvalitetu sna, a poslije će se, poput domino efekta, početi odražavati i na dnevnom funkcionisanju - moguće je da će se javiti pospanost, omamljenost, razdražljivost, a predviđa se i slabljenje koncentracije.

Nomofobija

Ova riječ je skraćenica od "no-mobile-phone phobia", odnosno predstavlja strah od gubitka mobilnog telefona, a prema jednoj nedavnoj studiji, od ovoga pati 66 odsto ispitanika.

Ljudi koji pate od nomofobije pokazuju fizičke i psihičke simptome kada im telefon nije pri ruci ili ako pomisle da bi se mogao zbog prazne baterije ugasiti. Počinju im se tresti ruke, vrti im se u glavi i teško dišu. Čak i odlazak u toalet bez mobilnog telefona izaziva tjeskobu i pojačano znojenje. Prema jednoj anketi sprovedenoj u Velikoj Britaniji, čak 66 odsto ljudi užasava pomisao na to da bi mogli ostati bez mobilnog telefona. Takođe, 41 odsto korisnika ima dva ili više telefona "za svaki slučaj", a prosječni korisnik 34 puta na dan provjerava da li mu je mobilni telefon pri ruci i radi li. Simptomi nomofobije mogu biti vrlo neugodni: ubrzan puls, bol u prsima, mučnina, vrtoglavica, drhtavica i otežano disanje, baš kao kod klasičnog napada panike. Ovaj strah češće pogađa žene nego muškarce, no muškarci su ipak oni koji češće imaju dva ili više telefona. Od svojih telefona najteže se razdvajaju mladi u dobi do 24 godine, a stariji su manje vezani uz njih.

Cyberbolest

Najnoviji telefoni omogućavaju trodimenzionalnu sliku, a to zna biti pokretač migrena i vrtoglavice kod iznenađujuće velikog broja korisnika. Kada se usredotočimo na ekran svog mobilnog telefona, a to je vrlo često, mozak pati od kognitivne disonance gledanja kretanja, dok je ostatak tijela čvrst, što je suprotno od klasične bolesti kretanja.

Takođe, istraživanja pokazuju da izloženost virtuelnim okruženjima, a tu spada i ekran mobilnog telefona, može smanjiti ljudsku sposobnost da se reaguje na podražaje u dugoj vožnji.

Tech neck

Ako posjedujete pametni telefon, a vrlo je vjerovatno da upravo ovaj tekst čitate na istom, skoro je sigurno da ste imali ili imate iskustva sa "tech neckom", a da to niste ni znali. Svakodnevna upotreba telefona, čitanje sadržaja, kucanje poruka, višečasovno pregledanje društvenih mreža, može da stvori ozbiljne probleme, kao što su bolovi u vratu i ukočenost. Skup simptoma popularno je nazvan: tech neck - tehnološki vrat. U zavisnosti od ugla pod kojim je glava spuštena - manje ili više - vršite dodatno opterećenje vrata. Tako se prosječna težina glave, koja je oko 5,4 kg, u pravilnom uspravnom položaju "pretvara" u 12,2 kg ako je spustite samo 15 stepeni u odnosu na normalan položaj, a sa svakim stepenom spuštanja vrata - ova težina se povećava, da bi kod maksimalnih 60 odsto bila čak 27,2 kilograma!

SMS palac

SMS palac ili tendinitis je stanje u kojem je funkcija palca preopterećena (alternativna imena uključuju BlackBerry palac, nintendoitis ili injurwii). Isto stanje je u porastu, tvrde ortopedi.

Stanje koje je donedavno pogađalo samo radnike na tvorničkim pokretnim trakama sada sve više pogađa i korisnike smartfona, upozoravaju stručnjaci, a prouzrokuju ga repetitivni pokreti tipkanja po pametnom telefonu. Kretnje koje palac mora napraviti tokom slanja poruka zahtijeva silu, a naučnici kažu kako abnormalne kretnje palcem prouzrokuju bol, pa čak i artritis.

Prošlog ljeta britanski mobilni operater predstavio je Thumbells spravu od svega 65 grama, za bolju brigu o zdravlju palčeva. Uprkos tome, što se radi o raširenom problemu, postoje mjere koje možete preduzeti kako biste spriječili bol.

Na primjer, možete nakratko zamijeniti palac nekim drugim prstom. Zatim, umjesto tipkanja, možete poslati i glasovne poruke. A i svakodnevne vježbe rastezanja prstiju i zgloba šake omogućavaju im da ostanu fleksibilni i bez bola.

Hipertermija skrotuma

Prilikom zagrijavanja testisa, proizvodnja sperme opada, što može trajati mjesecima. Istraživanja pokazuju da, ako se laptop drži doslovno pri vrhu krila, može doći do zagrijavanja genitalnog područja.

ZANIMLJIVE ČINJENICE O UPOTREBI PAMETNIH TELEFONA:

1. Najviše (55 odsto) korisnika pametnih telefona pripada starosnoj grupi od 18 do 24 godine.

2. U svijetu postoji 1,75 milijardi korisnika pametnih telefona.

3. Najdraža aktivnost korisnika je slanje poruka, zatim fotografisanje, a na trećem mjestu našle su se zabavne aplikacije.

4. Prosječni korisnik ima 12 aplikacija na svom pametnom telefonu.

5. Prosječni korisnik svoj uređaj pogleda otprilike 110 puta na dan.

6. Oko 55 odsto korisnika koristi mobilni telefon dok vozi, 44 odsto u krevetu, 12 odsto u kupatilu, a čak devet odsto tokom seksa.