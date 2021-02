Buđenje noću nije obavezno loš znak

Ako vas muče vaša noćna buđenja, prvo osigurajte da vam je spavaća soba hladnija jer zbog tople sobe možete biti skloni nemiru i noćnim morama.

Nije neobično probuditi se usred noći, bilo da se radi o ružnom snu ili o tome da morate do toaleta. Ponekad se i ne sjećamo da smo se probudili tokom noći. Koliko su buđenja usred noći uobičajena objasnio je psiholog Džošua Tal.

Dobra vijest je da je sasvim normalno probuditi se usred noći, čak i više puta. Kao što Džošua objašnjava za Mind Body Green, to je zapravo nekada bila norma. Prije industrijske revolucije, kaže, lijegalo se malo ranije nego danas, i obično se budilo usred noći, išlo u toalet, možda popila šolja čaja, a zatim se nastavljalo spavati.

Buđenje usred noći ne znači nužno da gubite duboki san

"Obično se budite između faza spavanja, pa zapravo ništa ne prekidate. Lakše se probuditi tokom laganog sna (faze 1 ili 2), na primjer zbog buke ili potrebe za mokrenjem, i to je sasvim normalno", kaže Džošua.

Ako se budite četiri do pet puta noću, to je već pretjerano i mogao bi biti znak nekakvog stanja. Uz to, ne bi trebalo proći puno duže od 15 do 30 minuta da biste ponovno zaspali. Dakle, ako se puno budite ili ne možete zaspati, tada ćete možda trebati sarađivati ​​sa stručnjakom, poput psihologa ili ljekara.

Ako vas muče vaša noćna buđenja, prvo osigurajte da vam je spavaća soba hladnija. Ako spavate u toploj sobi bićete skloniji nemiru i noćnim morama, tvrde istraživanja.

(24sata)