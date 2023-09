Četiri napitka koja smanjuju rizik od nastanka bolesti srca

Bolesti srca su jedno od najčešćih oboljenja koje nas prati, a ljekari često govore o pravilnoj i balansiranoj ishrani koja može pomoći uz postojeću terapiju.

Brojni stručnjaci upozoravaju da čak i nagli i česti skokovi nivoa šećera u krvi mogu uticati na srce i povećati rizik od razvoja srčanih bolesti.

Normalno je da nam u toku dana i nakon jela šećer bude povišen, ali ako primetimo bilo kakvo odstupanje, onda bi trebalo da se pregledamo.

"Upravljanje šećerom u krvi je važno, bez obzira na to imate li dijabetes. Nagli skokovi i padovi šećera u krvi mogu dovesti do gladi i prejedanja, ali i od stvaranja plaka u krvnim žilama i, posledično, povećanog rizika od srčanih bolesti", rekla je gastroenterolog Sami Gil za The Sun, prenosi B92.

Napitak koji bi snizio nivo šećera u krvi, ne postoji, ali postoje oni koji sporije deluju i stabilnije povećavaju šećer, tako da ne dolazi do naglih skokova. To su voda, zeleni čaj, kravlje mlijeko i kafa.

S druge strane, neke napitke je bolje izbjegavati. Ljekari savetuju da maksimalno smanjimo unos slatkih gaziranih pića, voćnih sokova, energetskih pića, sportskih pića, aromatizovanih mlijeka, kafe s ukusom, vruće čokolade i ledenog čaja.