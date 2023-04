Četiri razloga da grickate orašaste plodove

Mnogobrojna istraživanja su potvrdila da grickanje orašastih plodova može da pomogne u sprečavanju kardiovaskularnih bolesti.

Da budemo precizniji, kombinovani rezultati četiri velike studije u kojoj je učestvovalo 170.000 muškaraca i žena pokazuje da grickanje orašastih plodova skoro svaki dan smanjuje rizik od srčanog udara za nevjerovatnih 35 posto. Ali to nije sve, grickanje ovih plodova je dobro iz još mnogo razloga. Mi smo izdvojili četiri najbolja predstavnika svoje vrste koji mogu da vam poboljšaju zdravlje.

Pistaći za sitost

Ove sjemenke su izuzetno bogate kalijumom, kalcijumom, vitaminima C, A, i E, kao i folatima Uz to, sadrže i mikroelemente: gvožđe, cink, bakar, mangan, selen, kao i vitamin C (pet miligrama), ali i folate. Treba istaći i to da su izuzetno kalorični – 557 kcal ima u 100 grama, pošto su i izuzetno masni (44,4 miligrama masti), ali i bogati ugljenim hidratima (27,97 miligrama). Zahvaljujući visokoj kalorijskoj vrijednosti brzo će vas zasititi, a pritom će smanjiti nivo holesterola i zaštiti srce.

Pinjoli za kontrolu apetita

Od svih koštunjavih plodova, pinjoli imaju najveći procenat bjelančevina – 31 posto. Od vitamina pinjoli sadrže vitamine A, C, D, E, tijamin, riboflavin, nijacin, a od minerala gvožđe, magnezijum, fosfor, cink i selen. Kao i drugi orašasti plodovi, i pinjoli su efikasni u prevenciji kardiovaskularnih bolesti i snižavanju LDL holesterola. Ali osim u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, pinjoli se koriste i kao ljekovito sredstvo protiv uznemirenosti, tuberkuloze, kod poremećaja rada bubrega, bešike i sistema za varenje.

Badem za gubitak kilograma

Većina masnoća koje bademi sadrže su mononezasićene masnoće, a one djeluju pozitivno na smanjenje holesterola i smanjuju rizik od srčanih bolesti. Osim toga, bademi smanjuju opasnost od nastanka ateroskleroze. Nutricionisti tvrde kako uprkos visokoj kalorijskoj vrijednosti badema, pomažu kod gubitka kilograma i sprečavanja gojaznosti, ali i djeluju preventivno protiv dijabetesa tipa 2. Treba istaći i to da sadrže esencijalne minerale, to su magnezijum koji je ključan u procesu stvaranja energije, ali i za zdravlje kostiju, zatim kalijum koji kontroliše ravnotežu tečnosti u tijelu i pomaže kod smanjenja krvnog pritiska, kao i kalcijum koji čuva čvrstoću kostiju.

Orasi za omega 3 kiseline

Orasi ne samo da su ukusni, već su i veoma zdravi. Nažalost, kod mnogo ljudi konzumacija oraha je ograničena zbog toga što je ovo orašasto voće kalorično i bogato masnoćama. Ali riječ je o zdravim nezasićenim masnim kiselinama linolnom, oleinskom i alfa linolenskom, a bogati su i vitaminima i mineralima koji pomažu da ostanemo zdravi. Lista nutrijenata koje orasi sadrže je dugačka. Sadrže: kalijum, magnezijum, fosfor, gvožđe, kalcijum, cink, vitamine B9, B6, E, A. Opskrbljuju nas omega masnim kiselinama – jedna šaka zadovoljava čak 91 posto dnevne potrebe za omega-3 esencijalnim masnim kiselinama.

(Ljepota&Zdravlje)