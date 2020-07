Četiri znaka da vam je oslabljen imunitet

Kako možete znati da vam je imunitet slab i da se trebate pozabaviti njegovim jačanjem?

Kao što postoji veliki broj uzročnika bolesti, tako i simptomi pada imuniteta mogu biti različiti, a neki od njih će jasno staviti do znanja da vaša borba s patogenima baš ne ide kako treba.

U nastavku vam donosimo četiri simptoma da je vaš imunološki sistem oslabljen.

Umor

Hronični umor je znak pada imuniteta. U redu je ako se umorite od napornog treninga ili sličnih situacija u kojima je umor sasvim normalna posljedica. No, ako ste stalno iscrpljeni, ako se lako zadišete i male promjene utiču na vaš nivo energije i na raspoloženje, to nije u redu i to je jedan od simptoma pada imuniteta.

Problemi s probavom

Naš probavni sustav predstavlja skoro 70% cjelokupnog imunološkog sustava. Uz to, korisne bakterije i mikroorganizmi koji “žive” tamo štite naša crijeva od infekcija i poboljšavaju imunitet.

Česte bakterijske infekcije

Ako ste često u situacijama da pijete antibiotike jer imate upalu uha, pluća, grla, desni ili slično, to je znak da se vaše tijelo baš i ne bori kako treba protiv bolesti svojim protivtijelima. Morate naučiti kako ojačati imunitet.

Alergije

Alergeni su još jedna napast koja vreba vaš organizam. Na neke možete biti više osjetljivi, na neke manje, ali sposobnost tijela za borbu protiv alergena zavisi od toga je li vam pao imunitet ili nije. U velikom broju slučajeva, alergijske se reakcije uspješno ublažavaju ili liječe jačanjem imunološkog sistema.

(Wall.hr)