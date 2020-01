Cimet pomaže kod problema s probavom

Cimet često koristimo samo kao dodatak jelima, no on uveliko može doprinijeti našem zdravlju. Nova istraživanja dovode do saznanja da ovaj mirisni začin isto tako može pomoći ženama s neredovnom menstruacijom ili ako imaju problema s začećem.

Mala studija sprovedena na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, dolazi do zaključka da su žene s policističnim jajnicima, koje su uzimale ovaj začin svaki dan, uravnotežile menstrualni ciklus u roku od šest mjeseci, za razliku od onih koje su uzimale placebo. Neke od njih su i ostale trudne u ovom periodu!

“Naučnici već duže vrijeme pokušavaju da otkriju homeopatski ili prirodni lijek za sindrom policističnih jajnika”, izjavio je autor istraživanja dr Daniel Kort i dodao: “Ovim istraživanjem smo otkrili da jedan, naizgled običan začin, može biti spas za žene koje pate od sindroma policističnih jajnika.”

Procjenjuje se da u svijetu pet do deset posto žena ima sindrom policističnih jajnika. U Americi se procjenjuje da ih je pet miliona. Simptomi ovog sindroma su neredovna menstruacija, neplodnost, akne i rast dlaka po licu.

Naučnici smatraju da cimet, osim na policistične jajnike, može uticati na organizam tako što će poboljšati sposobnost tijela za procesuiranje glukoze i insulina.

U Kini, Japanu i zemljama Dalekog Istoka, ženama koje ne mogu da ostanu trudne poslužuje se cimet u prahu, u pola čajne kašike meda, te se stavlja na žvakaću gumu, kako bi prah po malo tokom dana ulazilo u organizam. Ukoliko vam se ne sviđa ovaj način, jednostavno ovom smjesom par puta na dan namažite desni.

(Ljepota&zdravlje)