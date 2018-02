Cimet snižava krvni pritisak

Hipertenzija predstavlja glavni faktor rizika od razvoja moždanog udara, srčanog udara, zatajenja srca, aneurizme arterija i nekih oblika hroničnog oštećenja bubrega.

Visoki krvni pritisak ili hipertenzija odgovoran je za prosječno 7,1 miliona smrti godišnje širom svijeta. Prema brojnim istraživanjima, zapadnjački način prehrane jedan je od najvećih krivaca za povišen krvni pirtisak.

Ako želite sniziti svoj pritisak hranom, onda obavezno jedite dovoljno voća i povrća, po mogućnosti svježeg i u svim bojama.

Ako ste ljubitelj cimeta, poslužite se omiljenim začinom koji takođe može djelovati na snižavanje krvnog pritisak.

Kako cimet djeluje na krvni pritisak?

Prema studiji provedenoj 2006. godine u časopisu "Journal of the American College of Nutrition", cimet dokazano snižava krvni pritisak kod dijabetičara. Iako razlog nije dovoljno razjašnjen, čini se da ovaj začin utiče na proizvodnju inzulina. Smatra se kako je pola kašičice na dan dovoljna količina.

Kako ga koristiti?

Možete to učiniti na razne načine, ali najjednostavnije je dodati ga obroku. Postoje i dodaci prehrani s cimetnom, ako vam je to draža opcija. Osim cimeta u prahu, možete se poslužiti i cimetom u štapiću, a dovoljno ga je staviti u čaj kako bi iskoristili sve dobrobiti.

Upozorenje

Konzumacija cimeta može imati posljedica – ako odjednom povećate dozu može uzrokovati gingivitis, crvenilo i probleme sa želudcem. Neke osobe ne bi trebale koristiti cimet, a pogotovo one koje piju lijekove poput aspirina, a ako ste u drugom stanju, prije upotrebe se posavjetujte s ljekatom. Ako imate čireve, ne koristite cimet kao dodatak prehrani.

