Činjenice koje morate znati o lijekovima protiv bolova

Hroničan bol može da poremeti život. Utiče kako na fizičko, tako i na psihičko stanje. Može da utiče i na odnos s kolegama, djecom i partnerom. Prema izvještajima Medicinskog univerziteta na Harvardu, najčešći razlog za posjetu ljekaru je traženje lijekova protiv bolova. Saznajte šta treba da učinite.

Ne postavljajte sami dijagnozu

Provjerite šta tačno izaziva bol jer se svaki lijek bori protiv konkretne bolesti. Zato nemojte da sležete ramenima i mislite da se radi o istegnutom mišiću. Bol može da bude izazvan oštećenim živcem ili može biti nešto mnogo ozbiljnije – slijepo crijevo ili srčani udar. Laura Feris, ljekarka s Univeriteta u Pitsburgu, upozorava: “Idite kod ljekara ako se bol pojavi iznenada i niste je prije osjetili. Takvu vrstu bola svakako treba provjeriti.”

Ne čekajte nego potražite pomoć

Ako osjetite da se bol pojačava, potražite ljekarsku pomoć. “Ne dopustite da bol eskalira. Što prije krenete s liječenjem, lakše ćete bolest držati pod kontrolom”, savjetuje anesteziolog Edna Ma.

Uzimate lijekove protiv bolova bez recepta

Dobro proučite sastojke i pazite da ne prekoračite preporučenu dozu jer to može imati ozbiljne posljedice. Lekar Trejs D. Bal upozorava: “Često sam se susretao sa slučajevima da su ljudi koje muče hronični ili jaki bolovi uzeli preveliku dozu lijekova protiv bolova. To se događa i zato što ljudi kombinuju više lijekova, pa se onda poveća i unos opasnih sastojaka. Neki pacijenti imaju i nižu toleranciju na određene sastojke lijekova protiv bolova, a to zavisi od njihovog starosnog doba, težine i istorije bolesti, odnosno da li imaju problem s jetrom ili bubrezima. Ukoliko previdite sve to i ne savjetujete li se s ljekarom, može doći do toga da se predozirate, što ima ozbiljne posljedice, čak i smrtne.”

Miješanje lijekova

Ako mislite da je dobra ideja uzeti lijek od prijatelja, razmislite ponovno. Kao prvo, dati nekome lijek koji ide samo na recept, a nije prepisan njemu, zapravo je kršenje zakona. Endokrinolog Josef Pinzone s UCLA-a takođe upozorava: “Od velike je važnosti da lijekovi koje uzimate ne reaguju jedan s drugim, a naročito pazite ako vam lijekove propisuje više ljekara”. Doktor Pinzone kaže da ljekare morate da upozorite koje sve lijekove koristite kako bi oni prepisali lijek koji nije u suprotnosti s onima koje već uzimate.

Konsultujte se sa specijalistom koji se bavi kontrolisanjem bola

Veliki napredak napravljen je posljednjih godina na ovom području, tako da ima i ljekara koji su se specijalizovali za kontrolu bola. Ako vam bol ne prestaje i počne da vas čini nefunkcionalnim, konsultujte se sa specijalistom jer možda postoji neko drugo rješenje.

Potražite emocionalnu podršku

Kontrolirsanje bola može da bude stresno. Možete potražiti pomoć psihologa ili psihijatra koji će vam pomoći da svladate vještine kojima ćete smanjiti stres koji izaziva bol. Smanjivanje stresa smanjiće i bol. U nekim slučajevima može se pokušati i s fizikalnom terapijom.

(Ljepota&Zdravlje)