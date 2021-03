Čokolada je melem za nepca, dušu i tijelo

Ona je glavni sastojak mnogih peciva, kolača i napitaka. Melem je za nepca, dušu i tijelo. Njena blagotvorna dejstva na organizam su mnogobrojna. Dobra je za zdravlje, ali i za lijep izgled. Postoje crna, bijela i mliječna čokoloda.

Sam pomisao na čokoladu izmami osmijeh na licu. Može biti lijepa i na oko, a još je ljepša kad se proba.

“Jedina čokolada koja je korisna, je čokolada poznata u narodu kao čokolada za kuhanje. Znam da se mnogi neće oduševiti, ali to je čokolada koja ima od 70 do 80 odsto kakaoa i koju treba unostiti, čak 80 do 100 grama dnevno. Kako to utiče na naš organizam? Ono što je specifično da ona smanjuje takozvani proces inflamacije, odnosno, proces upale na različitim mjestima u organizmu, ali kada je naše zdravlje i kada je kardiologija u pitanju, ono što je najbitnije je da smanjuje upalne procese u zidovima krvnog suda. Znači unutrašnjost krvnog suda je veoma značajna jer svi defekti koji nastaju na njemu, bilo kakve upale, nagomilavanje masti i stvaranje masnih pločica, dovode do suženja krvnih sudova i tokom vremena dolazi do pojave angine pektoris, odnosno loše ishrane srca, a nakon toga i do infarkta miokarda. E, baš taj kakao koji unosimo, ta jedna tabla čokolade za kuhanje dnevno, sprečavaju te upalne procese”, objašnjava kardiolog dr Predrag Mitrović.

O značaju čokolade govori i podatak da se još u antičkom dobu smatrala napitkom ljubavi. Danas najviše imamo potrebu za njom kada smo umorni i slabi, jer vraća snagu. Savršen je izvor masti, proteina i vlakana.

Čokolada u sebi sadrži kofein, teobromin i teofilin, koji pomažu u razgradnji šećera. Pomoću dva “mehanizma” pozitivno djeluje na organizam.

“Umiruje, izaziva smirenje i povećava koncentraciju. To je jedan mehanizam. A drugi su same gradivne materije koje poboljšavaju metabolizam”, dodaje doktor Mitrović.

Mnogi se pitaju da li je bijela čokolada isto toliko korisna kao crna?

“Bijela čokolada, ako pogledamo sastav, prije svega ima samo kakao puter, dakle kakaoa praktično i nema, i ima masti i ugljene hidrate. Dakle, ono što ona može da da, osim što je slatka i ukusna za jelo, može samo da vam poveća količinu šećera u krvi i masnoće i da izazove sve procese koji su negativni - taloženje masti u organizmu i krvnim sudovima, što ne smijemo da dozvolimo”, naglašava kardiolog.

Izborom omiljene čokolade određuje se i tip ličnosti čoveka, potvrdila je studija psihoterapeutkinje iz Novog Zelanda. Tako da onima kojima je omiljena mliječna čokolada, spadaju u romantične osobe, dok oni koji imaju visoko mišljenje o sebi, ljubitelji su crne čokolade.

Čokolada će vam svakako popraviti raspoloženje, jer izaziva lučenje određenih hormona zadovoljstva - edorfina, ali budite umjereni, da bi je konzumirali bez griže savjesti.

