Crveni radič, zdravi zimski cvijet

Njegovi listovi nisu nježni kao kod salate puterice ili kristalke, čvršći su, poput cikorije ili endivije. Njegove glavice su čvrste. Može biti gorkast ili jako gorak, ali u njemu se krije i slatkoća, koja je najizraženija kada se termički obradi, odnosno ispeče ili skuva. Njegovo ime je crveni radič.

Radič je rijetko kome omiljena namirnica, nekima čak i odbojna, i to baš zbog te spomenute gorčine. Ali to je njegov karakter, on je jak, otporan, gorak. Međutim, nije samo to - mnogo je više od salate. Peče se u komadima na grilu ili u rerni, posoljen, posut maslinovim uljem i u tom slučaju pristaje svakom ribljem ili mesnom pečenju, ali i vegetarijanskom tanjiru. Izvrsno se slaže s voćem, poput krušaka i jabuka, s njim možete napraviti fantastičan rižoto ili još bolju tjesteninu.

Radiča sada ima na tržnicama i u prodavnicama, a ako vam se posreći da uspijete nabaviti treviški radič, odnosno radichio treviso, onda se zaista prihvatite ozbiljnog kuvanja. Jer, njega bi bilo šteta ubaciti u salatu samo zbog vizualnog doživljaja.

Ovaj radič potiče iz italijanskog grada Treviso u regiji Veneto, gdje se naveliko uzgaja i njegovo je vrijeme ono zimsko. Prvi, raniji plodovi beru se polovinom septembra, a druga berba počinje krajem oktobra, dok sam radič svoj vrhunac doživljava u jeku zime, nakon prvih mrazova, jer je njegov slatkasto-gorkast ukus tada najizraženiji. Ovaj zimski cvijet, kako ga zovu, uspijeva i bere se pod snijegom, koji je u suštini i njegov zaštitnik i na neki način hranilac.

Kad kupujete radič pazite da bude svjež, kompaktan i jake boje. Čuvajte ga na hladnom i vlažnom mjestu. Prije konzumacije je važno baciti vanjske listove, a one koje ćete koristiti je potrebno dobro oprati. U glavicama radič se može čuvati nekoliko dana u frižideru, a da bi do kraja održao svježinu najbolje ga je čuvati zamotanog u papirnoj kesi. Može se čuvati i u hermetički zatvorenim posudama, kao i vakumiranim plastičnim kesama.

Ova biljka i njene dobrobiti su zaista velike, a kako se čini, zdravstvenim dobrobitima radiča gotovo da nema kraja - ima jako antivirusno i antimikrobno djelovanje. Sadrži važne vitamine B grupe, C i K vitamin, ali i dosta minerala - željeza, cinka, bakra i mangana, te je bogat vlaknima.

Crveni radič nije zahtjevna biljka, uspijeva na gotovo svim vrstama rastresitog zemljišta, traži dosta vlage i jedino ne podnosi visoku temperaturu. Plod je u obliku čvrstih glavica koje obrazuju crveni listovi, čija je boja uslovljena posebnim jedinjenjima koja imaju važnu ulogu bioregulatora, ali i čuvara imuniteta.

Zdrava strana biljke

* snižava količinu holesterola i masnoće u krvi

* snižava krvni pritisak

* ublažava tegobe uzrokovane bolestima srca

* pomaže kod mršavljenja

* čisti crijeva

* uravnotežuje količinu vode u tijelu

* podstiče rad jetre i žuči

* sprečava osteoporozu