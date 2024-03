Čujete li dobro za svoje godine? Uradite test koji traje minut

Gubitak sluha jedan je od najvećih promjenjivih faktora rizika za demenciju i snažno je povezan s lošim mentalnim zdravljem

Gubitak sluha uglavnom je teško odmah uočiti jer nastaje polako tokom godina. To je zato što se sićušne slušne ćelije i djelovi poput dlačica u vašem unutrašnjem uhu sve više oštećuju kako starite. Ali, test kojeg su osmislili naučnici, mogao bi vam reći stvarne 'godine' vašeg sluha.

Naime, ovaj test koji traje manje od jednog minuta, otkriva da li ste u opasnosti da ostanete bez sluha. Zasnovan je na studiji iz Kine iz 2021. godine, koja je analizirala kako godine utiču na sposobnost slušanja različitih frekvencija, prenose Vijesti.me.

Frekvencija tona koji korisnici mogu čuti mjeri se u hercima (Hz), a koristi se za procjenu 'starosti' sluha kod ljudi. Većina ljudi na početku života može da čuje zvukove do 20.000 Hz. To se skoro prepolovi na 11.500 Hz kada pređete četrdesete.

U nedavnoj rađenoj analizi rezultata verzije ovog testa zasnovane na aplikaciji "eargym", otkriveno je da gotovo polovina (47 odsto) osoba od 16 do 35 godina ima sluh stariji od svog biološkog doba, piše Klix.ba.

Doktor i saosnivač kompanije "eargym" Andy Shanks naveo je da većina ljudi doživi neki oblik gubitka sluha tokom života. On predlaže da redovno testirate svoj sluh kako biste uočili bilo kakve promjene.

"Ako uspijemo da rano uočimo znakove i uradimo neke male promjene, možemo preduzeti korake da zaštitimo svoj sluh i spriječimo budući gubitak ovog čula koji se može izbjeći", kazao je.

Prema istraživanju objavljenom u Journal of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, sposobnost sluha još više opada (8.000 Hz) za odrasle u šezdesetima. Kako je pomenuto u uvodu, do toga dolazi zbog oštećenja ćelija u unutrašnjem uhu.

Dlačice u uhu, poznate kao stereocilije, odgovorne su za prevođenje zvukova koje vaše uši prikupljaju u električne impulse, koje vaš mozak na kraju tumači kao prepoznatljive zvukove.

Gubitak sluha jedan je od najvećih promjenjivih faktora rizika za demenciju i snažno je povezan s lošim mentalnim zdravljem i kognitivnim padom.

Neki ljudi se rađaju sa lošim sluhom, ali većina slučajeva razvija se s godinama. Ako primijetite znakove gubitka sluha, važno je da ne postavljate sami dijagnozu i posjetite ljekara.

