Da li je nepronalaženje seksualnog partnera invaliditet

Ako ne možete da nađete dečka ili djevojku, prema novim mjerilima Svjetske zdravstvene organizacije, imate invaliditet. I neplodnost se smatra invaliditetom, što je u skladu s novim Barmiovim smjernicama.

Neplodnost se nije smatrala invalidnošću. Do sada. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) kaže da to od sada jeste invaliditet, kao i u slučaju osoba koja ne mogu da nađu odgovarajućeg seksualnog partnera ili im nedostaje odnos kako bi imali djecu.

SZO smatra da će ovom novinom svi dobiti pravo na vantjelesnu oplodnju (VTO).

"Jesam pristalica vantjelesne oplodnje, ali nikada nisam posmatrao neplodnost kao invalidnost ili bolest. Prvi sam rekao da bi trebalo neplodnim parovima dati veću dostupnost metodi asistiranih reproduktivnih tehnologija (IVF), ali moramo da obezbijedimo vjerodostojnost projekta", istakao je jedan od članova iz Parlamentarne grupe za neplodnost.

Ova definicija može da poljulja rad NICE i drugih koji su osigurali da vantjelesna oplodnja bude dostupna svima. "Ova apsurdna glupost nije jednostavno preoblikovanje neplodnosti, već potpuno sporedno oblaganje biološkog procesa i značaja prirodnog odnosa između muškarca i žene. Mnogo prije nego što se bebe stvore i nastanu na zahtjev, u potpunosti u laboratoriji", rekla je Džozefin Kintaval, koja se bavi reproduktivnom etikom.

Ali doktor Dejvid Adamson, autor novih standarda, tvrdi da je to "velika šansa" za samohrane roditelje i homoseksualce.

"Definicija neplodnosti sada je napisana na takav način da uključuje prava svih pojedinaca da imaju porodicu, a to uključuje samohrane muškarce, samohrane žene, homoseksualce, gejeve. To stavlja ulog u zemlju i kaže da pojedinac ima pravo na reprodukciju bez obzira na to da li ima partnera ili ne. To je velika promjena. To u suštini mijenja ko bi trebalo da bude uključen u ovu grupu i ko treba da ima pristup zdravstvenoj zaštiti. Postavlja međunarodni pravni standard. Zemlje su ga obavezale", istakao je doktor Adamson.

Portparol Ministarstva zdravlja rekao je da NHS nije obavezna da poštuje posljednji savjet Svjetske zdravstvene organizacije. Prema Zakonu o ravnopravnosti iz 2010. godine, osoba se onesposobljava ako ima fizičko ili mentalno oštećenje koje ima "značajan" i "dugoročni" negativni uticaj na njihovu sposobnost obavljanja normalnih dnevnih aktivnosti.

Ali Libi Purves, voditeljka Radio Midvika 4, gadi se novih preporuka. Ona je rekla:

"Kad se nenadano novo ljudsko pravo iznenada izbaci od ozbiljne agencije UN nije samo glupo, već i opasno. Svjetska zdravstvena organizacija, koja na svom tanjiru ima još mnogo toga, dugo je definisala neplodnost kao invaliditet. Tužno je, ali taj neko nije onesposobljen u poređenju s onim ko je slijep, gluv, mentalno oštećen ili teško osakaćen", napomenula je Libi Purves.

(rts.rs)