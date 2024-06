Da li je zaista potrebno da napravimo 10.000 koraka dnevno da bismo bili zdraviji?

Posljednjih nekoliko godina aplikacije za brojanje postale su popularne, a često se za dobre rezultate navodi da je potrebno 10.000 koraka dnevno.

Vanredna profesorika i programska direktorka nauke o vježbanju na Univerzitetu "Norwich Rachele", Pojednic, nedavno je na svom Instagramu profilu podijelila edukativni sadržaj u kojem postavlja pitanje: "Da li vam je stvarno potrebno 10.000 koraka dnevno?"

Prema studiji iz 2023. godine koja je objavljena u časopisu "American College od Cardiology", sugeriše se da je 8.000 koraka dnevno povezano sa poboljšanim zdravljem i dugovječnošću.

Druge studije takođe su dale slične rezultate. Na primjer, studija iz 2023. godine objavljena u časopisu "Medicine and Science in Sports and Exercise" otkrila je da u prosjeku, za zdrave starije odrasle osobe, 5.000 do 7.000 koraka dnevno smanjuje rizik od rane smrti.

Jedna stvar je ključna

Još jedna studija iz 2021. godine objavljena u JAMA Network Openu otkrila je da je 7.000 koraka dnevno najbolja opcija kada je riječ o smanjenju stope smrtnosti.

"U prosjeku, 7.000 koraka je bliže onome što istraživanje kaže da nam je potrebno za zdravlje. Zapravo, nedavna studija pokazala je da samo 4.000 koraka dnevno može imati značajnu korist za funkciju i volumen mozga", navodi Pojednic u svojoj objavi.

Pojednic dalje objašnjava da je studija "Journal of the American College of Cardiology", koja je bila meta-analiza 12 manjih studija, pokazala da samo 2.600 koraka dnevno pokazuje kardiovaskularne dobrobiti i smanjeni rizik od rane smrti i da su se te dobrobiti nastavile da se povećavaju do oko 8.800 koraka dnevno, nakon čega su se ujednačile, navodi ona.

Zanimljivo i možda pomalo uznemirujuće, s obzirom na to da je postao neka vrsta zlatnog standarda, jeste da preporuka od 10.000 koraka dnevno nikada nije bila utemeljena na nauci.

(b92)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.