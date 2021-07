Da li se svijet može osloboditi duvanskog dima?

Sredinom juna u Velikoj Britaniji održan je veliki međunarodni Global Nicotine forum (GNF 2021), koji je okupio najveće eksperte iz oblasti javnog zdravlja, industrije, ali i obične ljude zainteresovane za temu nikotina.

Glavna tema foruma bila je "Budućnost nikotina", a poseban akcenat stavljen je na sve veći broj inovativnih proizvoda kreiranih po principima smanjenja štete (Tobacco Harm Reduction - THR), odnosno bezdimne proizvode koji predstavljaju manje štetnu alternativu po ljudsko zdravlje od konzumacije klasičnih cigareta, prenosi Blic.

U jednoj od diskusija, novinar i publicista Hari Šapiro, stručnjak za kontrolu duvanskih proizvoda Martin Kulip i priznata naučnica Sara Kuni saglasili su se da nauka i dalje mora da predstavlja kamen temeljac pri kreiranju inovativnih proizvoda, kako bi se iznašli što bezbjedniji načini konzumacije nikotina.

Prema njihovom mišljenju, rezultati brojnih naučnih i kliničkih istraživanja – kojima je dokazano da nikotin, iako nije bez rizika i izaziva zavisnost, ne predstavlja glavnog krivca za nastanak pušačkih bolesti – jednostavno kao da ne dopiru do brojnih državnih i međunarodnih zvaničnika.

"Oni bi morali da shvate da bi konzumentima duvanskih proizvoda trebalo ponuditi manje štetne alternative. U suprotnom ljudi će nastaviti da puše, jer se u praksi pokazalo da princip ‘prestani ili snosi posljedice’ nikako ne funkcioniše", naglasila je Sara Kuni.

Revolucija u duvanskoj industriji

Predsjednik Fondacije za svijet bez duvanskog dima, Derek Jah, primijetio je da smo svjedoci tehnološke revolucije u konzumaciji nikotina.

"Kroz ozbiljna ulaganja u inovacije, duvanska industrija je kreirala alate koji bi mogli da naprave jedan od najvećih zaokreta u istoriji zdravlja: eliminaciju klasičnih cigareta koje sagorijevaju duvan", istakao je Jah.

U okviru GNF 2021 foruma održan je i panel "Consumer Voices", na kom su svoja iskustva podijelili učesnici iz Velike Britanije, SAD, Indije i Danske, koji su se svoje zavisnosti od štetnog duvanskog dima uspješno oslobodili pomoću proizvoda smanjenog rizika.

Na samom početku, domaćin panela, Majk Outs istakao je koliko je važno da se čuje glas konzumenata duvanskih proizvoda, kojima treba pomoći u naporima da dopru do regulatora zaduženih za donošenje propisa vezanih za čitavu industriju.

"Jako je bitno čuti lična iskustva, jer svako ima neku svoju priču. Nije ovde riječ samo o regulativama, već i o tome da postoji mnogo ljudi koji su nekada konzumirali i preko 40 cigareta na dan. Oni su pokušavali da prestanu, ali im to nije uspijevalo sve dok se nisu pojavili proizvodi smanjenog rizika. A sada je na njima da pokušaju da sačuvaju zdravlje i živote i drugih ljudi koji se nalaze u istom problemu", rekao je Outs i podsjetio na podatak da u svijetu postoji više od milijardu pušača, a da svake godine 7-8 miliona izgubi život zbog pušačkih bolesti.

Džuli Vozner objasnila je kako borba za koncept smanjenje štete izgleda u SAD.

"Postoji veliki broj zagovornika bezdimnih proizvoda koji se trude da skrenu pažnju na činjenicu da, iako nisu bez rizika, ovi proizvodi ostavljaju znatno manje negativnih posljedica po ljudsko zdravlje u odnosu na klasične cigarete", kazala je ona.

Peter Stigard iz Danske iznenađen je što vlada njegove zemlje odbija da uvidi da princip smanjenja štete, koji predstavlja jedno od dobrih rješenja za pomoć pušačima kojima nije jednostavno da ostave cigarete.

"Posljedica će biti da konzumenti neće biti upoznati sa alternativnim THR proizvodima i nastaviće da pušenjem klasičnih cigareta i štetnim duvanskim dimom ugrožavaju svoje zdravlje", smatra on.

Džaganat Sarangapani iz Indije otkrio je da su njemu samom alternativni proizvodi prije šest godina pomogli da sa 40 popušenih cigareta dnevno danas živi bez duvanskog dima.

"Nažalost, mnogi ljudi koji bi danas željeli da pređu na manje štetne alternative, to neće biti u prilici da urade, zbog najnovijih regulativa kojim je stavljena zabrana na pojedine bezdimne proizvode. To znači da će u Indiji i dalje godišnje milion ljudi umirati od posljedica pušačkih bolesti", istakao je on.

