Da li želudac može da "pukne" od previše hrane?

"Pući ću koliko sam se najeo" najčešća je rečenica u zimskom periodu slava, praznika i poznatih srpskih specijaliteta od kojih se zaista otkopčava po jedno dugme na stomaku. Može li zaista da se pukne od prejedanja, tj. kako želudac izdržava količinu hrane koju unesemo?

Popular Science bavio se ovom temom, poredeći želudac sa balonom, koji je sasvim mali kad je prazan, i, logično, širi se kako se puni. I kao i balon, i želudac ima tačku pucanja. Ipak, postoji jedna caka. Razlika je u tome što ako previše naduvate balon, pritisak i volumen stvaraju čvršću vezu, pa kako raste pritisak, tako se povećava i volumen, dok kod želuca nije tako. Stanje želuca nije određeno samo onim što smo unijeli.

Unos kontrolišu i nervi, kao i hormoni ali je teže izmjeriti njihov uticaj na želudac. Onaj prazan želudac, može da drži dva do tri decelitra tečnosti. To nije ni jedna boca koka-kole, piše Popular Science.

Volumen se udvostručuje u trenutku kad počnete da jedete, čak i ako samo razmišljate o jelu. Refleks mozga kroz nerv vagus poručuje želucu da stiže hrana. A kada stigne, želudac se opušta da napravi mjesto.

Za razliku od balona, povećanje pritiska zbog hrane ili tečnosti ne čini da se želudac opušta i širi. To je sve rezultat toga što mozak poručuje nervima u želucu. Ova ekspanzija nije kao kod balona koji se puni vazduhom. Želudac je prekriven uzdužnim naborima, koji se šire kako organ raste. Ali ti nabori imaju ograničenja. Ćelije želuca obilježene su nervima. Kad dosegnemo tačku da smo dovoljno pojeli, ovi nervi šalju signal u mozak i poručuju da smo puni i da treba da prestanemo da jedemo.

Želudac ima izlazni otvor i hrana ostaje u želucu od 10 do 15 minuta prije nego što počne da izlazi. Koliko je veliki želudac za tih deset do 15 minuta? To zavisi od mnogo faktora, starosti, zdravlja, prehrambenih navika, hormona ali najvažnije je da li slušate šta vam želudac poručuje. Za većinu ljudi osjećaj da su se prejeli počne nakon što želudac da ima 4,7 do 14,7 decilitara tečnosti.

Ali tokom vremena želudac može da se raširi očigledno ako praktikujete prejedanje. Na primer, na takmičenju u jedenju viršli, pobjednik je pojeo 72 hot-doga. To je 7,5 litara hrane u želucu. Mozak ima posljednju riječ u tome koliko možemo da pojedemo.

Može li savršeno zdrav želudac da eksplodira od previše hrane? Za sada, dokumentovano je samo šest takvih slučajeva. Uglavnom ne. Želudac je organ koji, ipak, zahtijeva da ne pretjerujemo sa hranom u vrijeme praznika, ukoliko želimo da je što duže zdrav i funkcionalan.

(Nedeljnik.rs)