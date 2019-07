Danas besplatno testiranje na viruse hepatitisa B i C

BANJALUKA - Zaposleni u Klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske organizuju danas besplatno, anonimno i dobrovoljno testiranje na viruse hepatitisa B i C povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv virusnih hepatitisa, saopšteno je iz UKC-a.

Procjenjuje se da u svijetu 325 miliona ljudi živi s virusnim hepatitisom B i C, a da više od 290 miliona /odnosno devet od 10/ nema saznanja o svojoj bolesti.

U saopštenju se navodi da se organizovanjem akcija besplatnog testiranja podiže svijest o ovim hroničnim bolestima jetre, kako medicinske tako i opšte populacije, kao i o značaju same prevencije.

"Ovogodišnji slogan i ključne poruke Svjetske zdravstvene organizacije /SZO/ povodom Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa jeste `Pronađite milione koji nedostaju`. Globalna kampanja koju sprovodi SZO svake godine ima glavni cilj - eliminaciju virusnih hepatitisa do 2030. godine", navodi se u saopštenju.

Iz UKC-a podsjećaju da u Klinici za infektivne bolesti od 1. juna 2007. godine, radnim danima od 7.00 do 15.00 časova, radi Savjetovalište za hepatitise B i C i HIV infekciju u kojem se sprovodi dobrovoljno, anonimno i besplatno testiranje na ove viruse, kao i savjetovanje prije i poslije testiranja, te psihosocijalna podrška osobama koje žive sa hroničnim hepatitisom B i/ili C, HIV/AIDS-om, kao i osobama iz njihovog okruženja.

Testiranje za sve zainteresovane građane biće obavljeno brzim rapid testovima u prizemlju Klinike za infektivne bolesti UKC Republike Srpske /lokacija Paprikovac/ u ambulanti broj 47 od 7.00 do 19.00 časova.

Izjave za medije su planirane u 11.00 časova u holu Klinike za infektivne bolesti.