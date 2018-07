Dinja - melem za kožu

Sezona dinja je u toku, pa se potrudite da je konzumirate što češće, jer je izuzetno zdrava i dijetalna. Bogatstvo vodom, vlaknima, mineralima i vitaminima je sinonim za ovo slatko povrće. Osim toga, ona prija i koži, čineći je ljepšom, mekšom i sjajnijom.

Za takav "pedigre" zaslužno je obilje vitamina E i K, jer su oni savršeni borci za negu i ljepotu. Čiste kožu, zatežu je i čine mekšom. Kombinacija vitamina A i C podstiče njenu regeneraciju i proizvodnju kolagena, a poznato je koliko je on dijelotvoran za mladalački izgled. To znači i "stop" borama.

Zbog izuzetno visokog procenta vode, dinja uspešno hidrira kožu, čineći je svježom. Njeno antioksidativno dejstvo smanjuje nivo slobodnih radikala, zbog čega koža izgleda zdravije.

Preporuka stručnjaka je da organizam hranite direktnom konzumacijom dinje, ali za pojačani efekat na ljepotu, jednom nedeljno napravite masku od ovog povrća. Dovoljno je samo da je ispasirate i pomiješate sa kašičicom meda, nanesete na lice, vrat i dekolte, ostavite 20 minuta da odstoji i potom je isperete mlakom vodom. Osjetićete da vam je koža prodisala.

(novosti.rs)